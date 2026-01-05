Un central que se escapa

Muchos clubs buscan central. El Barça buscaba un jugador contrastado para incorporar a su plantilla el próximo verano y lo hace también en invierno tras la baja por lesión de Andreas Christensen, que estará cuatro meses de baja. También busca central para la próxima temporada el Real Madrid, con Antonio Rüdiger más fuera que dentro del club blanco.

Uno de los nombres que han sonado como posible objetivo para ambos equipos es el del francés Dayot Upamecano, jugador que milita en el Bayern de Múnich desde el año 2021 y que también está en la órbita del PSG. Y una de las razones que hacían interesante al internacional galo es que acaba contrato el próximo 30 de junio, por lo que podría llegar gratis. Upamecano, de hecho, es libre para negociar por cualquier club desde este 1 de enero.

Todo parece indicar, sin embargo, que el central francés seguirá vinculado al Bayern de Múnich. Indiscutible en el líder de la Bundesliga, equipo al que llegó procedente del Leipzig por 42,5 millones de euros, Upamecano puede ampliar en breve su contrato con el club alemán. Así lo ha explicado el director deportivo del club alemán, Christoph Freund. "Todavía no hay una decisión definitiva, pero puedo decir que las negociaciones están muy, muy avanzadas. Upa ha sido un jugador muy importante para nosotros desde la llegada de Kompany y esta renovación sería muy importante para nosotros", ha dicho a TZ München.

Freund ha dado más detalles sobre el que puede ser nuevo contrato del defensa francés. "Será un contrato muy importante para él para los próximos cuatro o cinco años. Tiene 27 años, está en la edad ideal para un futbolista. Lo conozco desde los 16 años cuando lo traje al Salzburgo y nuestra relación es muy estrecha", ha dicho. Así pues, Upamecano parece que seguirá jugando a las órdenes de Vincent Kompany, cerrando las puertas a una salida de la Bundesliga.