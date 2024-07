Un central del Barça podría entrar en la operación de Mikel Merino

Terminada la Eurocopa, el Barça está completamente centrado en intentar el fichaje de Nico Williams, el nombre que más seduce a Hansi Flick. El club avanza con el extremo del Athletic y cree que podrá finalmente acometer la operación. Al margen del extremo, el área deportiva trabaja para incorporar a un centrocampista. Como avanzó SPORT el pasado mes de junio, Mikel Merino es uno de los nombres mejor colocados. Pero a día de hoy no se han producido avances significativos.

El consenso en Can Barça es total: la prioridad es tratar de firmar a Nico y luego ya vendrá todo lo otro. Eso no significa que el club no tenga otros objetivos de mercado. Cuando la entidad que preside Joan Laporta haya resuelto la incorporación de un extremo izquierdo, se lanzará a por un centrocampista. El pequeño de los Williams es el plan A pero la buena Eurocopa de Dani Olmo ha colocado al egarense como plan B, por delante de Luis Díaz, otro perfil que también gusta al club azulgrana.

Mientras el Barça busca poder materializar su vuelta a la regla del uno a uno, en el horizonte aguarda la figura de Mikel Merino, que muy probablemente abandonará la Real Sociedad este verano. El jugador tiene contrato hasta 2025 pero el equipo 'txuri urdin' tendrá que aceptar un traspaso 'low cost'.

El entorno de Mikel ya sabe del interés del Barça, pero hoy todavía no hay una oferta formal. Merino, pretendido también por Arsenal y Atlético, acaba de iniciar sus vacaciones y no parece que vaya a resolver su futuro de forma inminente. Es más, todo apunta a que el de Mikel será un caso que se resuelva más a finales de mercado.

La marcha de Robin Le Normand al Atlético provoca que en San Sebastián busquen un central, y en esa posición el Barça cuenta con catálogo de sobras. Un zaguero podría abaratar una operación que giraría como mínimo alrededor de los 25 millones de euros en conceptos fijos.

Lenglet, Eric, Íñigo, Faye...

Lenglet, Eric García, Íñigo Martínez o incluso Mika Faye son perfiles distintos que pueden encajar en el equipo de Imanol Alguacil dependiendo de lo que busque el técnico. El problema respecto al primero es la elevada ficha, una cantidad que difícilmente puede asumir la Real Sociedad. La situación de los otros tres en el Barça no está nada clara pero el club entiende que también podrían ser interesantes para el cuadro 'txuri urdin'. Además, y aunque no es central, el nombre de Pablo Torre también ha sonado para el elenco donostiarra.

Al margen de Mikel Merino, el Barça también contempla otras alternativas en el mediocentro, como por ejemplo lograr la cesión de algún jugador polivalente y con piernas que no vaya a tener en su club un gran protagonismo. Los grandes de la Premier League suelen contar con plantillas largas y ahí siempre puede 'rastrearse' el mercado en busca de alguna oportunidad.