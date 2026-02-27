Centenario Flick: mejor que Guardiola y solo superado por Luis Enrique

Todo empezó un 17 de agosto de 2024 en Mestalla. Robert Lewandowski, que ya había sido su ‘killer’ en el Bayern de Múnich, firmó un doblete y le regaló a Hansi Flick la victoria (1-2) el día de su debut oficial en el banquillo del FC Barcelona. El preludio de muchas cosas buenas y el inicio de un camino que este sábado, en el Spotify Camp Nou y ante el Villarreal, ya será centenario. El alemán vivirá su partido número 100 al frente de un Barça al que ha revolucionado con su presencia. Ya no solo por su rompedora visión futbolística, sino también por una forma de ser que ha enganchado al barcelonismo desde el primer día. Flick es único, genuino. Y está de merecida celebración.

Hansi Flick cumplirá su partido número 100 en el banquillo del FC Barcelona ante el Villarreal / FC BARCELONA

Al centenario llega Hansi Flick con cuatro títulos en el bolsillo y la expectativa de conquistar muchos más. Lo ganó todo a nivel estatal en su primera temporada: Liga, Copa del rey y Supercopa de España. El sueño de la Champions League se evaporó en los últimos minutos de una tremenda semifinal contra el Inter de Milán. Siempre hay una reválida y esta campaña... ¿Por qué no?

El ‘método Flick’ que ha revolucionado al Barça

Las estadísticas reflejan fielmente la filosofía de Hansi Flick, un entrenador tan afable como exigente que entiende el fútbol como un espectáculo. Su defensa adelantada pone a menudo los pelos de punta, pero el alemán argumenta que si los jugadores están concentrados al cien por cien, funciona como un reloj. Y los resultados le dan la razón. 74 victorias, 9 empates y 16 derrotas en 99 partidos son un espléndido balance. Si vence al Villarreal, redondeará aún más la cifra y habrá conseguido ganar tres de cada cuatro partidos disputados, un 75 por ciento. Se dice pronto.

A sus 61 años recién cumplidos, Hansi Flick está afortunadamente de vuelta de muchas cosas y su objetivo es disfrutar. Tras ganarlo todo en el Bayern y probar fortuna con la selección alemana, el club azulgrana colma sus aspiraciones. Es feliz en el club y en la ciudad, Claro que ha habido malos momentos, pero siempre consigue darles la vuelta. Pese a alguna mala racha, su Barça lidera LaLiga y está clasificado por la vía rápida para los octavos de final de la Champions League. Ha vuelto a alzar la Supercopa y en la Copa del Rey está permitido soñar con una remontada de las que harían historia.

Sin término medio, fiel a su filosofía

Un buen baremo para calibrar el rendimiento del Barça de Flick es la comparativa con los últimos entrenadores del equipo azulgrana que han superado la barrera de los cien partidos. De Pep Guardiola a su antecesor, Xavi Hernández, pasando por Luis Enrique y el ‘Txingurri’ Valverde. En número de victorias, el alemán solo es superado por Lucho, que firmó unos registros espectaculares y ganó 80 de sus cien primeros partidos. Hansi está por delante de Pep Guardiola (71 triunfos), y eso que el de Santpedor lo conquistó todo con el equipo azulgrana. En cambio, solo Xavi Hernández acumuló más derrotas que el de Heidelberg: 19 en sus primeros cien partidos el de Terrassa, mientras Hansi lleva 16.

El balance de Hansi Flick a punto de cumplir cien partidos con el FC Barcelona / INFOGRAFÍA: MARC CREUS

Así es Hansi Flick y así es su Barça. Lo mismo ocurre en el aspecto realizador. Los 277 goles a favor del equipo azulgrana, muy repartidos entre sus futbolistas, únicamente los supera, de nuevo, Luis Enrique (282), y le saca mucha distancia a Guardiola (242), a Valverde (241) y a Xavi (191).

No debe suponer ninguna sorpresa a estas alturas que, de todos ellos, el Barça de Flick sea el que más goles encaja. Y con diferencia. 118 en 99 partidos, mientras que, en este aspecto, el que presentó mejores números defensivos fue Pep (76 goles recibidos), seguido de cerca por Lucho (77), y después, Valverde (80) y Xavi (95).

Marc Bernal, uno de los diez debutantes con Hansi Flick / EFE

Un Barça coral con Flick y un ojo en La Masia

Flick también se ha caracterizado desde que llegó al Barça por dar oportunidades a los canteranos y aprovechar el fondo de armario sin complejos. Son 37 los futbolistas que ha puesto en juego el técnico alemán, y de ellos, el que más partidos ha disputado es Jules Koundé, con un total de 91. También es altísimo el porcentaje de participaciones de Cubarsí (89) y de Lamine Yamal, la joya de la corona al que Flick sigue puliendo para hacer del de Rocafonda todavía mejor futbolista.

Lo primero que hizo cuando llegó a Barcelona fue elogiar La Masia y el trabajo desde la base. Diez jugadores procedentes del filial han debutado con el alemán. Hansi siente pasión por el Barça y el Barça está apasionado por Flick.