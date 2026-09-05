El centenario más especial de Rodri

Rodri Hernández tiene este domingo una cita especial en Mestalla. Si Hansi Flick le da minutos ante el Valencia, el centrocampista alcanzará los 100 partidos en la Liga. El hoy blaugrana suma 99 encuentros en Primera División: 63 con el Villarreal, 34 con el Atlético de Madrid y dos con Flick.

Rodri apunta a titular en el debut en la Champions League ante el Feyenoord / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Rodri debutó con el Villarreal la temporada 15-16 y participó en tres partidos. Al curso siguiente disputó 23 y en la 17-18 se consolidó con 37 apariciones. Su rendimiento llamó la atención del Atlético, que lo incorporó para la campaña 18-19. Allí jugó 34 jornadas antes de poner rumbo al Manchester City. Dejó la Liga con 97 partidos y ha necesitado siete años, además de sus dos primeras apariciones con el Barça, para colocarse a uno de los cien, cifra que, si no pasa nada, alcanzará en Mestalla con la camiseta blaugrana.

El paréntesis en Inglaterra ha sido largo y, sobre todo, frucítífico. En todas las competiciones, el Manchester City suma 298 encuentros, 28 goles y 14 grandes títulos. En la Premier League disputó 196 partidos, marcó 23 goles y dio 21 asistencias, unas cifras que hablan de su influencia junto a Pep Guardiola.

Rodri empezó a ser grande en la Liga, pero se hizo gigante en Inglaterra, donde conquistó cuatro Premier League de manera consecutiva, de la 20-21 a la 23-24, un récord histórico en el fútbol inglés. En España, su mejor clasificación fue con el Atlético en la 18-19, pero acabó segundo, a once puntos del Barça de Ernesto Valverde.

La Liga, una cuenta pendiente

Ahora regresa al campeonato precisamente para intentar levantar el trofeo que falta en su palmarés de clubes. Lo hace con otro estatus, después de haber sido una pieza fundamental en el ciclo más exitoso de la historia reciente del City, marcar el gol de la final de la Champions de 2023 y convertirse en uno de los grandes referentes del centro del campo europeo. Los 100 partidos en LaLiga, tras una carrera longeva en la Premier, ayudan también a descubrir la grandeza de Rodri y a cerrar un círculo que quedó abierto cuando abandonó el Atlético en 2019.

Rodri y Busquets pugnan en una acción en la etapa del madrileño en Villarreal. / EFE

Rodri ha participado en dos de los tres primeros partidos ligueros del Barça, ambos entrando desde el banquillo, aunque en Mestalla su protagonismo podría crecer. Sus números en España son cuatro goles y cinco asistencias en 99 encuentros. Su impacto siempre ha estado más relacionado con el dominio del juego, la circulación, la recuperación y el equilibrio. En Inglaterra, sin embargo, fue ampliando también su llegada hasta firmar ocho goles y nueve asistencias en la Premier 2023-24, su mejor curso ofensivo. Mestalla, que recibirá al Balón de Oro del Mundial, tras siete temporadas alejado de la Liga, está en disposición de llegar al centenar de partidos en una competición que no ha ganado nunca y que espera hacerlo con la camiseta del Barça por primera vez. De momento, va por el buen camino.