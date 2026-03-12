Cena de conjura: Araujo cita a la plantilla para celebrar su aniversario

La plantilla del FC Barcelona se reunirá esta noche en una cena organizada por Ronald Araújo para celebrar el aniversario del central uruguayo y, de paso, reforzar la unión del grupo antes de encarar el momento más importante de la temporada.

Según ha avanzado MD, el defensa azulgrana ha citado a todos sus compañeros del primer equipo y a los miembros del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick en el restaurante Masia Rosàs. La velada tendrá un marcado tono de convivencia y servirá para fortalecer la cohesión del grupo en un momento clave del curso, con el Barça peleando por los títulos de LaLiga y la UEFA Champions League.

La iniciativa partió del propio Araújo, uno de los líderes del vestuario azulgrana, que quiso aprovechar su aniversario para reunir a toda la plantilla en un ambiente distendido fuera del entorno habitual de entrenamientos y partidos. El central uruguayo atraviesa además un momento personal de recuperación.

Protagonismo en el campo

Tras pasar una etapa complicada marcada por problemas de salud mental, Araújo está volviendo poco a poco a tener protagonismo dentro del equipo. El defensa ha ido entrando progresivamente en la rotación de Flick y recientemente volvió a la titularidad en un partido de máxima exigencia.

De hecho, el zaguero fue titular en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions disputado en St James' Park frente al Newcastle United, una señal de la confianza que el técnico alemán empieza a recuperar en el internacional uruguayo.

En un momento decisivo de la temporada, con el equipo vivo en todas las competiciones importantes, el gesto de Araújo refuerza la sensación de unidad dentro del vestuario azulgrana, consciente de que los próximos meses marcarán el rumbo del curso.