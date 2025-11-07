Celta de Vigo - FC Barcelona: alineaciones probables del partido de la jornada 12 de LaLiga

Celta de Vigo y Barça se enfrentan este domingo en Balaídos en uno de los partidos que más suele atragantársele a los azulgranas temporada tras temporada.

Después de recuperar a algunos jugadores, Hansi Flick buscará volver a Barcelona con los tres puntos bajo el brazo, ya que cualquier otra cosa podría suponer distanciarse mucho de un Real Madrid que no acostumbra a dejarse puntos en la competición doméstica.

Previa partido de Champions League Club Brugge vs FC Barcelona Foto: Dani Barbeito / Dani Barbeito / SPORT

Las dinámicas de Celta y Barça

Los locales llegan en su mejor momento de forma en la temporada, con cinco victorias consecutivas y tras golear en Europa League al Dinamo de Zagreb a domicilio por 0-3. Situados en la duodécima posición en la tabla de clasificación de LaLiga, los gallegos han dejado atrás las dudas de inicio de temporada, pues no logró ganar ninguno de los nueve primeros partidos de la Liga.

El Celta recibirá al Barça en un momento pletórico de juego y resultados / EFE

En muy distinto estado de forma llega el FC Barcelona, que empató a tres ante el Brujas en Champions League y lleva tres salidas sin ganar, contando todas las competiciones. Los catalanes llegan con extrema necesidad, ya que la distancia con el conjunto dirigido por Xabi Alonso podría dispararse hasta los siete u ocho puntos.

Las bajas en ambos conjuntos

Si bien la enfermería en Can Barça se ha vaciado en los últimos días tras las recuperaciones de Robert Lewandowski y Dani Olmo, hay algunas incógnitas sobre la disponibilidad de algunos jugadores, lo cual podría afectar al equipo que decida alinear Hansi Flick. Es el caso de Eric Garcia, que se fracturó la nariz en el partido ante el Brujas y ha entrenado con máscara protectora, si bien se espera que esté disponible, su estado podría propiciar la vuelta de Cubarsí al once. Otra incógnita es el estado de Christensen, quien parece (ahora sí) haberse recuperado de sus problemas en el sóleo. Pocas opciones debería tener Joan Garcia, quien no está descartado al 100% y ya entrena con el grupo, mientras que Pedri, Raphinha, Gavi y Ter Stegen son bajas seguras.

Cubarsí, en el banquillo de Brujas / Dani Barbeito / SPO

Por otra parte, el Celta de Vigo llega con la duda del estado de Ionut Radu, portero titular, que apunta a recuperarse a tiempo. Carreira, Mingueza, Moriba, Jutglà e Iglesias descansaron en Europa, por lo que todo hace indicar que irán desde la partida.

Alineaciones probables

Celta de Vigo: Radu; Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Sotelo, Moriba; Jutglà, Bryan Zaragoza; Borja Iglesias

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford