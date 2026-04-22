El Celta de los reencuentros: cuatro exblaugranas vuelven al Spotify Camp Nou

El Barça vuelve a ponerse manos a la obra para encarrilar el título de Liga. Este miércoles a las 21:30, el Celta visitará el Spotify Camp Nou, en un partido con un componente especial: el regreso de hasta cuatro exblaugranas a la que fue su casa, tres de ellos formados en La Masia. Òscar Mingueza, Ilaix Moriba, Ferran Jutglà y Marcos Alonso, hoy piezas importantes en el ambicioso proyecto del Celta, tendrán la oportunidad de reivindicarse ante su antigua afición.

Òscar Mingueza

El caso de Òscar Mingueza es el más paradigmático de esta metamorfosis. El ex de La Masia fue una alterantiva importante para taponar la crisis en defensa durante la temporada 20/21. Empezó rindiendo a buen nivel, pero fue de más a menos. Con la llegada de Xavi al curso siguiente y el aumento de la competencia, quedó relegado al banquillo y, sin continuidad, el club le buscó una salida. El Celta lo incorporó en el verano de 2022 y lo que arrancó como una búsqueda de minutos ha acabado convirtiéndose en un liderazgo indiscutible.

Òscar Mingueza durante un partido ante el Sevilla / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El catalán se ha consolidado como el cerebro táctico del Celta. Su lectura de juego y su precisión en el desplazamiento en largo han sido claves para que el conjunto vigués pelee por puestos europeos. Su polivalencia le permite regresar al Spotify Camp Nou no como un parche, sino como un futbolista total, con registros poco habituales en un zaguero y una amenaza clara para la presión alta. En los últimos veranos ha despertado el interés de grandes clubes europeos y su futuro en Vigo podría tener los días contados. Un ascenso meteórico.

Ilaix Moriba

Ilaix Moriba es el futbolista que guarda el recuerdo más amargo para el aficionado culé. Su irrupción en la 20/21 ilusionó y, aunque se le auguraba un gran futuro, sus pretensiones económicas con solo 18 años lo acabaron empujando por la puerta de atrás. El Leipzig apostó por él, pero nunca encontró continuidad. Tras cesiones fallidas en Valencia y Getafe, en verano de 2024 recaló en el Celta, donde ha encontrado el ecosistema ideal para explotar su despliegue de área a área.

Ilaix Moriba ha encontrado su sitio en el Celta / Lavandeira jr / EFE

Esta temporada ha sido la de su consolidación definitiva, convertido en el pulmón del equipo y acumulando una carga de minutos extenuante que refleja su peso jerárquico. Ilaix aporta ese músculo y esa agresividad en la recuperación que a veces se echa en falta en las escuelas de toque, pero sin perder la elegancia técnica que adquirió en La Masia. Su duelo esta noche con los interiores azulgranas será una de las claves tácticas, personificando el hambre de un jugador que ha vuelto a disfrutar del fútbol de élite.

Marcos Alonso

Marcos Alonso llegó en el gran mercado de Mateu Alemany en el verano de 2023 como agente libre procedente del Chelsea, a una plantilla que ya contaba con Balde y Jordi Alba en el mismo puesto. La consagración de Balde le obligó a reinventarse y Xavi lo utilizó como central cuando el guion lo pedía. Tras una primera temporada a un nivel aceptable, tirando de veteranía, en la segunda apenas disputó ocho partidos, marchándose gratis tras dos cursos sin pena ni gloria.

Marcos Alonso durante un partido ante la Real Sociedad / Ricardo Larreina / AFP7 vía Europa Press

A sus 35 años, el madrileño está desafiando al tiempo con una temporada de una regularidad asombrosa, siendo el jugador de campo más utilizado por Giráldez. Su llegada a Vigo aportó la experiencia necesaria para gestionar el vestuario en momentos de máxima exigencia. Más allá de su solvencia defensiva, su presencia en el once garantiza al Celta la templanza de quien vive una segunda juventud, ahora asentado como central.

Ferran Jutglà

Ferran Jutglà tuvo su momento de irrupción en la 21/22. Con una plantilla corta de efectivos, el entonces 'pichichi' del filial fue un recurso importante para Xavi durante los meses de invierno, firmando algún gol clave como el de Linares en la Copa. Al final de la temporada encontró su premio y eligió bien su primer destino de consagración en la élite, donde pasó tres cursos en el Brujas donde fue de más a menos antes de regresar a LaLiga este verano con la experiencia adquirida en Bélgica.

Jutglà celebra un gol ante el Girona / David Borrat / EFE

Pese a que le costó arrancar de cara a gol, en los últimos meses ha recuperado el olfato, sabiendo capitalizar cada oportunidad en una posición con competencia de peso como Borja Iglesias o Iago Aspas. Jutglà es ese perfil que desatasca partidos cerrados, con una movilidad constante que incomoda a las defensas. Su capacidad para atacar los espacios y tirar desmarques de ruptura llega justo cuando vuelve a sentirse letal. Marcar en el Spotify Camp Nou sería cerrar el círculo en el estadio donde empezó a hacerse un nombre.