El Celta enfría su interés por Iñaki Peña y el Barça ya tiene prisa

El tiempo empieza a agotarse y el Barça necesita aclarar de una vez por todas la situación de Iñaki Peña para permitir la inscripción de algunos futbolistas. El portero está negociando con diversos clubs para formalizar una cesión con opción de compra y parece que la posibilidad del Celta va camino de caerse. El club gallego, que había preguntado por su situación, niega ahora que vaya a incorporar al guardameta blaugrana ya que no tiene límite salarial para ello y necesitaría que uno de sus dos porteros suplentes salieran antes del cierre de mercado, algo que no está nada claro. El Como sigue como gran alternativa y habrá que ver si el Girona acaba entrando en la puja.

El Celta barajaba la posibilidad de incorporar a un guardameta y el perfil de Iñaki Peña encajaba. Desde 'Faro de Vigo' se asegura que el club niega esta posibilidad y que están centrados en otras posiciones para reforzar la plantilla. De hecho, primero deberían desprenderse o bien de Marc Vidal o Iván Cuellar para, luego, sondear el mercado de porteros. El Celta ha firmado como portero titular al rumano Ionut Radu, que hasta ahora parecía que no convencía mucho.

El Barça ya tiene avanzado el acuerdo para renovar por un año más a Iñaki Peña difiriendo parte de las cantidades a percibir este año. Así lo que lograrán es que el salario del portero sea asumible para que los clubs interesados puedan pagar el cien por cien de su ficha y el Barça logre una buena cifra de ahorro en su límite salarial. A partir de aquí, se cedería al portero al club que elija teniendo en cuenta también que deberán asumir su salario hasta el próximo 30 de junio.

En los últimos días parecía que la opción del Como era la más fiable para solventar esta salida, pero el club italiano se está impacientando y ya tiene alternativas encima de la mesa. Cesc Fàbregas desea completar la posición de portero esta misma semana para cerrar prácticamente su plantilla y comenzar a competir en la Liga. La opción del Como es atractiva económicamente para todas las partes, pero no le asegura la titularidad ni mucho menos a Iñaki Peña porque los italianos cuentan con el francés Butez como apuesta para la portería.

El Girona es otro de los equipos que había mostrado interés y que podría apretar en este final de mercado. Su titular es Paulo Gazzaniga pero están meditando la llegada de un segundo guardameta potente para que augmente la competencia.

El Barça espera solventar esta salida esta semana para poder inscribir a Szczesny ya de cara al partido ante el Levante, aunque por ahora no queda nada claro que se pueda conseguir este objetivo. El polaco, que acaba de renovar por el Barça, se toma el tema con resignación a la espera de tener dorsal.