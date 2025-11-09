En Directo
Celta - Barcelona: La previa, el partido al minuto, goles, resultado y estadísticas del duelo de LaLiga EA Sports
Sigue el minuto a minuto del partido entre Celta y Barça (21:00 h., Movistar LaLiga) de la jornada 12 de LaLiga
"Un Madrid atormentado por Anfield vuelve a tropezar ante el Rayo 'matagigantes'". Así explica nuestro compañero Denís Iglesias el tropiezo madridista en Vallecas en su crónica...
Una de las grandes incógnitas de cara al partido de esta noche es si finalmente Hansi Flick cuenta con Jules Koundé, que ha entrado en la convocatoria pero que está tocado.
Una jornada que ha deparado el empate del Real Madrid en Vallecas frente al Rayo (0-0), combinado con el triunfo del Villarreal ante el Espanyol (0-2) que superó en la tabla a los azulgranas, puede permitir al equipo de Hansi Flick recortar diferencias si rompe la mala racha de la última década pues únicamente ha ganado en dos ocasiones en este periodo.
¡Hola a todos! Superdomingo de fútbol en el que el Barça buscará en Balaídos un triunfo frente al Celta que se le resistió la pasada temporada (2-2). En SPORT.es vamos a seguir todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el postpartido con las mejores ocasiones, las polémicas y los goles.
