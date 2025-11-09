Celta – Barça: horario y dónde ver por TV el partido de LALIGA EA SPORTS

Este domingo, 9 de noviembre, a las 21:00 (jornada 12), Celta de Vigo y FC Barcelona miden fuerzas en un duelo con lectura doble: los de Hansi Flick buscan frenar su mala racha a domicilio y el equipo de Claudio Giráldez quiere prolongar su momento dulce.

Tras el empate en Champions ante el Club Brujas, Lamine Yamal volvió a dejar destellos, pero el rendimiento lejos de casa mantiene las dudas: cuatro victorias en ocho salidas y sin sumar de tres fuera desde el 25 de septiembre ante el Oviedo. Además, Balaídos se le atraganta históricamente al Barça reciente: solo tres triunfos en las últimas diez visitas. El 3-1 al Elche en Liga fue un respiro, pero los azulgranas no pueden ceder más si quieren pelear el título con el Real Madrid: 25 puntos, a cinco del líder, con Villarreal y Atlético presionando por detrás.

El Celta, por su parte, ha pasado del atasco de empates a uno a su mejor tramo del curso: cinco victorias seguidas entre todas las competiciones (dos en Liga) que lo han colocado 12º con 13 puntos. En Europa, pese al tropiezo en Stuttgart, reaccionó con un 0-3 al Dinamo de Zagreb con doblete de Pablo Durán.

En el parte médico, el Barça sigue sin Ter Stegen, Gavi, Pedri, Raphinha y Joan Garcia (estos tres últimos apuntan a reaparecer tras el parón). Christensen tiene opciones de volver a la lista y Eric Garcia jugará con máscara por la fisura nasal sufrida en Brujas. En el Celta, bajas de Javi Rueda y Swedberg, y dudas con Hugo Álvarez y Ionut Radu, que arrastra un esguince en el pulgar derecho.

Horario del Celta – FC Barcelona

El partido, correspondiente a la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS, se disputa el domingo 9 de noviembre a las 21:00 en el Estadio de Balaídos.

Dónde ver el Celta – Barça en TV

El encuentro se podrá ver en directo a través de Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar Plus+).

También podrás seguir el minuto a minuto, la crónica y las declaraciones al término del partido en SPORT.