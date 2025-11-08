Celta - Barça: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Barça disputa su último partido antes del parón de noviembre en uno de los estadios más duros de LaLiga, Balaídos. Este domingo 9 de noviembre a las 21:00 horas, Celta de Vigo y FC Barcelona se miden en el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la competición doméstica.

Los azulgranas llegan al partido sin disipar las dudas que vienen arrastrando esta temporada, después de empatar contra el Club Brujas en la Champions en un encuentro donde Lamine Yamal volvió a dejar muestras de su indudable talento tras varias semanas apagado. No obstante, los resultados y las sensaciones del Barça a domicilio son preocupantes, pues solo suman cuatro triunfos en ocho encuentros lejos de casa. Los catalanes no conocen la victoria fuera desde el 25 de septiembre ante el Oviedo, partido en el que se lesionó Joan Garcia.

Los chicos de Hansi Flick buscarán frenar esa dinámica en un estadio que se les atraganta. El FC Barcelona, en sus últimas diez visitas a Balaídos, solo ha sumado la victoria en tres ocasiones. Además, el Celta solo ha perdido un partido en Vigo en lo que llevamos de temporada entre todas las competiciones, ante el Getafe en la primera jornada.

El Barça, que ganó 3-1 al Elche en su último encuentro liguero, no puede perder más puntos si quiere competir el título al Real Madrid. Los azulgranas, segundos con 25 puntos, están a cinco unidades del líder, mientras que Villarreal y Atlético acechan por detrás, a solo dos y tres puntos respectivamente.

Por su parte, los de Claudio Giráldez, a diferencia de los catalanes, viven el mejor momento de la temporada, tras un inicio dubitativo repleto de empates a uno (hasta siete) que los mantuvo en descenso varias jornadas seguidas. El cuadro olívico suma cinco triunfos consecutivos entre todas las competiciones, incluidos dos en LaLiga, los primeros esta campaña, que lo han aupado a la decimosegunda posición con 13 puntos.

En la Europa League, los vigueses, aunque perdieron en Stuttgart su primer partido, se sitúan en la cuarta posición con nueve puntos, después de ganar este jueves por 0-3 al Dinamo de Zagreb. El Celta superó con facilidad a los croatas en la primera parte, con doblete de Pablo Durán.

Para el duelo de este domingo, Flick volverá a tener las bajas de Ter Stegen, Gavi, Pedri, Raphinha y Joan Garcia, estos tres últimos apuntan a regresar a una convocatoria después del parón. Christensen apunta a regresar a la convocatoria tras retirarse del entreno el pasado martes, mientras que Eric Garcia jugará con una máscara para proteger la fisura que padeció en la nariz en Brujas.

Por otro lado, el Celta cuenta con las ausencias de Javi Rueda y Swedberg, además de las dudas de Hugo Álvarez e Ionut Radu. El portero titular del cuadro vigués sufrió un esguince en el dedo pulgar de la mano derecha en el último partido, aunque no está descartado para medirse al Barça.

HORARIO DEL CELTA - BARCELONA

El partido entre el Celta de Vigo y el FC Barcelona, correspondiente a la duodécima jornada de La Liga EA Sports, se disputará el próximo domingo9 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio de Balaídos.

DÓNDE VER EL CELTA - BARCELONA

El Celta - Barça podrá verse en directo en TV a través de Movistar LaLiga TV (dial 54 de la plataforma).

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.