Celta - Barça: Alineación de Hansi Flick para el partido de Balaídos de la jornada 12 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona se mide esta noche con el Celta en uno de sus 'campos pesadilla' en la última década, el vigués estadio de Balaídos. El conjunto azulgrana únicamente ha conseguido dos victorias en sus últimas diez visitas. Sin embargo, tras el empate del Real Madrid en Vallecas, parece obligado a aprovechar su oportunidad.

Hansi Flick lo sabe bien pues en su primera visita el triunfo, en el pasado campeonato, se le escapó en los últimos minutos (2-2); un antecedente que no es el mejor, teniendo en cuenta la fragilidad defensiva que está mostrando su equipo en este primer tercio del curso 2025/26.

Esta fragilidad defensa, que el técnico atribuye al colectivo y a la falta de intensidad en la presión de todo el equipo que desequilibra su balance, unida a los problemas físicos de Jules Koundé o la importante ausencia en la sala de máquinas de Pedri, han condicionado las decisiones de Flick para armar el once inicial.

El once inicial también está marcado por la que puede ser la última titularidad de Szczesny si se confirma el regreso de Joan García tras el parón de selecciones. El polaco tendrá la oportunidad de poder dejar su portería a cero por primera vez esta temporada.

Por delante una línea defensiva en la que se despejó la duda de Jules Koundé. Finalmente el francés no estará en el once de Flick. Eric, Araujo, Cubarsí y Balde formarán lo que tiene que ser un 'muro' en Balaídos.

Más clara estaba la composición del centro del campo, con Marc Casadó y Frenkie de Jong en la sala de máquinas y Fermín López en la mediapunta. Y en ataque también hay una novedad importante, Lamine Yamal y Marcus Rasford escoltarán a Lewandowski. El polaco vuelve a la titularidad en detrimento de Ferran Torres.