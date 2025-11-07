El Celta asusta al Barça: 5 victorias consecutivas y precedentes en Balaídos para temblar

El Barça, por no tener esta temporada, no tiene ni suerte en el momento de enfrentarse a sus rivales. El Celta de Vigo, su próximo oponente, ha tenido un inicio de temporada irregular, llegó a encadenar siete empates 1-1 consecutivos, algo increíble, y su primera victoria liguera no llegó hasta hace apenas dos semanas. Pero los de Claudio Giráldez han despertado y llegan al partido contra los azulgranas en un momento de forma que da miedo: 5 victorias consecutivas y 8 partidos sin perder entre las tres competiciones.

El Celta sigue con su buena racha en Europa / Champions

Los olívicos parece que han puesto la directa, así que a los múltiples problemas que sufre el Barça, entre malos partidos, errores defensivos grotescos y lesiones, se tiene que añadir ahora la fortaleza de un rival ahora mismo repleto de confianza y ya sin la presión de verse abajo en la clasificación.

Dos cuentas pendientes en Vigo

Eso sí, al Celta todavía le quedan dos espinas clavadas, ambas en LaLiga, que se quiere sacar este domingo contra el Barça. Por un lado, todavía no conoce la victoria en Balaídos, pues los dos triunfos han llegado fuera de casa (2-3 en El Sadar ante Osasuna y 1-2 en el Ciutat de València frente al Levante).

Y por el otro, que ha encajado gol en todos los encuentros ligueros. Es verdad que vendrá de una portería a cero en Zagreb, con Iván Villar bajo palos y buenas intervenciones a la espera de si Radu, el titular, se recupera de un esguince en el dedo pulgar de la mano derecha.

La otra duda es la del exazulgrana Marcos Alonso, que viajó a Croacia pero no jugó por problemas gástricos. Hugo Álvarez, que marcó en el último Celta-Barça en Balaídos, se cayó de la convocatoria por una torcedura de tobillo.

El Celta nunca se rinde

En dos de los tres últimos precedentes ligueros en Vigo, el Celta logró sacar un punto pese a ir perdiendo. La temporada pasada, caía 0-2 a falta de 10 minutos y logró empatar. Y en la 2021/2022, la reacción todavía fue mayor, del 0-3 al 3-3 final, en un partido en el que Sergi Barjuan ocupó el banquillo azulgrana como técnico interino. Entre medias, una victoria celeste (2-1 la última jornada de la 22/23 para la salvación celtiña y un 1-2 la 23/24 con doblete de Lewandowski, el segundo, de penalti y en el añadido). Feudo muy complicado.

El club vigués sueña con una nueva machada ante el Celta. Cinco victorias consecutivas entre todas las competiciones (Niza, Osasuna, Puerto de Vega, Levante y Dinamo de Zagreb) y ocho partidos seguidos sin perder (desde la derrota en Elche a finales de septiembre) le dan argumentos para el optimismo.