La celebración del 'silbido' de Lamine en Villarreal: un homenaje a Anime

Lamine Yamal vuelve a estar de dulce. El futbolista de Rocafonda anotó el segundo tanto del conjunto azulgrana en Villarreal, un gol muy importante en el partido, que significó los tres puntos y un liderato, junto al gol de Raphinha. Lamine saltó a la Cerámica con un objetivo: silenciar todo ese ruido que hay a su alrededor. Y el extremo, habló sobre el césped.

Fue el autor del 0-2 y se marcó un gran partido. También provocó la expulsión de Renato Veiga, aunque quizá a él le gustaróa haberla evitado, tras la dura entrada del futbolista portugués. Esa entrada, precisamente, causó el estallido (injustificado) de la afición 'groguet' y posteriormente los pitos hacia Lamine Yamal.

La celebración de Lamine tras el gol

Pese a que la entrada terminó con roja directa, tras la agresividad y al ser a destiempo, la afición del Villarreal se marchó al descanso indignada con la decisión. En la segunda parte, Lamine respondió a los silbidos, y en la celebración del gol, imitó el gesto de 'silbar' con la mirada en el suelo.

Algunos lo entendieron como una provocación o incluso como una réplica directa a las críticas recibidas. Otros, en cambio, lo interpretaron como un guiño a Inazuma Eleven, una de las franquicias de anime, manga y videojuegos de fútbol más icónicas de todos los tiempos.

El gesto, de hecho, guarda un parecido más que evidente (casi idéntico) con el que realiza uno de los personajes de la serie al ejecutar una de sus técnicas especiales. Se trata de Jude Sharp y su conocida habilidad del Pingüino Emperador.

Dentro del universo de la franquicia, cuando este personaje activa su técnica más famosa, se lleva las manos a la boca y comienza a silbar, invocando a varios pingüinos emperador que participan en la ejecución del ataque.

El vestuario del Barça, fan de anime

No es ningún secreto que Lamine Yamal es un gran aficionado tanto al anime como a los videojuegos. En diversas ocasiones ha mostrado su admiración por Dragon Ball y ha compartido en redes sociales momentos disfrutando de juegos como Mario Kart.

Bardghji es otro de los jugadores que muestra su pasión por el anime. La idea podría haber surgido precisamente del sueco, para combinar su pasión con un gesto original en el campo, logrando así una celebración que fuera tanto significativa para Lamine como reconocible para los aficionados que comparten su afición por estas series.