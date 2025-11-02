La celebración reivindicativa de Lamine Yamal tras marcar

Mucho se ha hablado de Lamine Yamal durante los últimos días tras el Clásico ante el Madrid en el que los jugadores blancos fueron a por él por unas polémicas declaraciones que había realizado. Hansi Flick tuvo que salir al paso defendiendo al crack blaugrana y dejó claro que siempre le iba a proteger. Lamine tenía ganas de reivindicarse y marcó el primer gol ante el Elche. Un golazo a pase de su amigo Balde. Y lo celebró a lo grande. Se besó el escudo en varias ocasiones, lo señaló y realizó el gesto de que él seguía aquí. Un gesto de rabia por todo lo que ha tenido que pasar en los últimos días.

Lamine Yamal no llevaba una buena racha goleadora este curso. En concreto, solo había anotado tres tantos y había dado tres asistencias hasta ahora. El canterano blaugrana se ha perdido algunos partidos por sus molestias de pubalgia y ha sido dosificado este curso. Pese a todo, desde la banda no había tenido demasiada fortuna y tenía ganas de marcar y reivindicarse. Lo hizo con un trallazo dentro del área tras un recorte frenético a la defensa del Elche. Lamine en estado puro.

El crack blaugrana demostró que está en plenas condiciones físicas. Flick ya avisó que de vez en cuando siente dolor, pero que hablan con él y se encuentra bien. Por eso juega. Lamine estuvo fresco y rápido en la banda y con los espacios que dejaba el Elche se divirtió sobre el terreno de juego. Necesitaba marcar para liberarse de la tensión y, por fin, lo hizo.