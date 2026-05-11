La celebración de Pedri con su padre que casi nadie vio tras ganar La Liga: "Es lo más"

El FC Barcelona se proclamó campeón de La Liga tras imponerse en un Clásico histórico ante el Real Madrid. Uno de los grandes protagonistas fue Pedri, que fue elegido MVP del partido.

Además, tras el encuentro volvió a repetirse una de las imágenes más personales del jugador: el penalti simbólico con su padre en el Spotify Camp Nou, un gesto que ya se ha convertido en tradición familiar tras cada trofeo.

En su entorno familiar, el sentimiento culé estaba muy presente incluso antes de su llegada al club, algo que el propio jugador ha explicado en varias ocasiones: "Cuando nací me pusieron la camiseta del Barça. Mi abuelo y mi padre eran culers a muerte y esto me lo han trasladado", explicó en una entrevista para el club.

Esa pasión azulgrana tiene raíces muy profundas. Su abuelo fundó la Peña Barcelonista de Tegueste, lo que convirtió el barcelonismo en una parte cotidiana de la vida familiar y en una herencia que ha pasado de generación en generación. "Toda la familia nos hicimos del Barça a raíz de eso. Yo pagaría dinero para que mi padre hubiera visto todo esto", confesó Fernando, al recordar el recorrido de su hijo hasta la élite del fútbol.

Tras conquistar el título, Pedri cumplió con la tradición familiar del penalti con su padre, exportero a nivel regional. González se colocó bajo palos en el Camp Nou mientras su hijo ejecutaba el lanzamiento, una escena que ambos repiten cada vez que el jugador levanta un trofeo.

Ese gesto, sencillo pero cargado de significado, se ha convertido en un ritual íntimo dentro de las celebraciones del futbolista. Es una forma de mantener vivo el vínculo familiar y de recordar el papel de su padre, ya que dejó el fútbol para centrarse en su familia.

Fernando siempre tuvo como sueño llegar a ser portero profesional y estuvo muy cerca de debutar en Tercera División, pero el fallecimiento del abuelo de Pedri cambió por completo su camino. Tuvo que asumir las responsabilidades del negocio familiar y dejar a un lado el fútbol. .

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Entre los comentarios más destacados de la publicación se puede leer: "Imagina ser el padre del mediocampista más talentoso del mundo en los últimos 10 años, y que además juegue en el equipo del cual su abuelo fundó una peña en Islas Canarias… es lo más".