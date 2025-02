Celebración y conjura en la comida de Flick con el staff del Barça... y con un invitado especial

El FC Barcelona celebra este mediodía una comida de conjura, pero también de celebración, aprovechando que Hansi Flick celebró su 60 aniversario el pasado lunes, su primer cumpleaños como técnico del FC Barcelona. A diferencia de otras ocasiones, y en contra de lo esperado, al ágape están convocados todos los integrantes del staff, algunos de los responsables del club más próximos al primer equipo, pero no los futbolistas.

El entrenador culé ha sido de los primeros en llegar al restaurante escogido: el Ikibana, ubicado en la zona alta de Barcelona, especializado en comida de fusión japonesa y brasileña. "Es privado", decía Hansi entre risas a los compañeros de la prensa que esperaban la llegada de los invitados. Aunque algunos integrantes del staff ya se encontraban en el recinto, Hansi fue la primera 'cara famosa' en llegar. "Es privado", contestó Flick a la felicitación de nuestro compañero David Bernabeu, un tanto sorprendido por la presencia de medios informativos, aunque con una sonrisa en el rostro.

Sin jugadores, con Thiago Alcántara

El FC Barcelona afronta un mes de marzo decisivo. Arrancará este mismo domingo recibiendo a la Real Sociedad en Montjuïc, antes de viajar a Lisboa para disputar la ida de los octavos de final de la Champions contra el Benfica. Antes del partido de vuelta en la capital catalana, el Barça recibirá a Osasuna en Liga. Posteriormente, otros dos partidos de Liga de alto voltaje para cerrar el mes de marzo: en el Metropolitano contra el Atlético y en Montjuïc en el derbi catalán frente al Girona.

Por ello, la plantilla no ha sido convocada al almuerzo en esta ocasión, para no afectar de cara a su concentración en un tramo de la temporada tan decisivo como este, no solo en Liga y Champions, el 2 de abril se disputará la vuelta de la semifinal de la Copa contra el Atlético a domicilio con todo por decidir.

En cambio, sí que se encuentra entre los asistentes Thiago Alcántara, quien durante el inicio de la temporada 2024/25 fue uno de los colaboradores de Hansi Flick y que mantiene una excelente relación, no solo con el técnico y su staff, sino con muchos de los empelados, ejecutivos y directivos del club por su pasado barcelonista. También el director deportivo Deco integra la mesa.