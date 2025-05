Así fue la 'no' celebración del Barça en Cornellà: tangana, aspersores... y sin invasión

14 de mayo de 2023. El Barça de Xavi Hernández coronó LaLiga con el triunfo 2-4 sobre el Espanyol en el RCDE Stadium, tocando el orgullo perico con una celebración en el centro del campo. La historia ya se conoce: los festejos se vieron interrumpidos por la invasión de campo de los aficionados locales.

El contexto, paradójicamente, era muy parecido para el derbi de este jueves. Mismo escenario, actores similares y el trofeo, otra vez, a un triunfo de distancia. El Barça no falló a la cita con el alirón y venció con los goles de Lamine Yamal y Fermín López. De hecho, ambos dejaron ya con enfado a varios aficionados celebrando de manera desafiante.

Su obra de arte, aún así, bastó para llevarse el trofeo. Entonces, todos los focos se fueron al verde cuando el árbitro Soto Grado pitó el final. Los jugadores culés ya se sabían inalcanzables para el Real Madrid. Los visitantes celebraron su Liga 28, la decimosegunda del siglo XXI. Y la segunda consecutiva en Cornellà.

LA GRADA DE ANIMACIÓN, INDIGNADA

Un detalle, eso sí, era distinto: la grada de animación perica no tenía el mismo entusiasmo. Aquel 2023 agitó los ánimos para evitar que el eterno rival de ciudad se regodee en su cara por el trofeo. Para el presente derbi los sentimientos eran distintos.

El atropello de varios aficionados blanquiazules en la previa del encuentro caldeó mucho los ánimos de una afición que mostró toda su molestia a las primeras de cambio. Cuando el partido llegaba a los diez minutos, Joan Garcia advirtió la incomodidad a su espalda.

Al hablar con el portero, el árbitro, entrenadores y delegados, se decidió continuar jugando, lo que no dejó contenta a la Grada Canito ni a la Curva RCDE. La posición de no animar en pleno derbi descafeinó un poco el ambiente.

UNA EXPULSIÓN Y UNA AFICIÓN EN LLAMAS

Aún así, otro incidente caldeó muchísimo los ánimos de cara al final. La parroquia blanquiazul se encendió a más no poder con la expulsión de Leandro Cabrera. Sobre el 75', el defensor uruguayo plantó su brazo en el abdomen de Lamine Yamal, que cayó al suelo. El VAR decidió llamar al colegiado, que poco se lo pensó para mostrar la roja a Lele. Fue gasolina para el incendio del derbi.

El final no podía ser otro. El gol de Fermín López repitió una celebración a la grada, como si faltara condimento. Antes del final ya las tuvieron Calero y Balde, terminando a los empujones. Soto Grado pitó y, celebrando a rabiar, los culés vivieron su fiesta. No sin antes vivir un pequeño encontronazo con sus rivales, reciminando la actitud. Todo pasado por el agua de unos aspersores que apaciguaron el acalorado ambiente. Esta vez no hubo invasión.