Dónde celebra la afición del Barça sus títulos: la alternativa a Canaletes tras el campeonato de Liga 25-26

El FC Barcelona es el nuevo campeón de LaLiga 2025-26. Una temporada más, el equipo de Hansi Flick ha demostrado ser el más regular en el campeonato español, un título que además se ha cerrado con un final inmejorable tras el alirón contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou,

La celebración de la 29ª liga de la historia del FC Barcelona será especial. Lo será por muchos factores, pero uno de los más principales tiene que ver con el escenario habitual de los festejos de los aficionados azulgranas: Canaletes. El acceso a la mítica fuente, ubicada en el epicentro de la Rambla, se encuentra cerrado debido a obras en las calles de la ciudad. No es algo circunstancial, pues en el punto de encuentro se reúnen miles de aficionados que no podrán acceder al escenario habitual para festejar el título con el resto de aficionados.

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona lleva días haciendo un llamamiento a la afición a no acudir a Canaletes para celebrar el título de liga. El concejal de deportes, David Escudé, explicó que "la Guardia Urbana está trabajando en un tema de seguridad y deberá hablarse evidentemente con el club para encontrar una alternativa". En este sentido, Escudé aclaró que "la última palabra la tendrán los cuerpos de seguridad".

El Barça deberá cambiar su habitual zona de celebración de los títulos para la Liga / Dani Barbeito

Las alternativas que se han barajado son múltiples, pero la que más opciones tiene es la de reunir a los aficionados en la Plaça Catalunya, a escasos metros de la mítica fuente de Canaletes. Se trata de un espacio amplio donde los aficionados podrán acudir en masa sin complicaciones, además de contar con múltiples salidas en caso de aglomeraciones imprevistas.

El objetivo de los cuerpos de seguridad es el de garantizar la seguridad de los aficionados presentes, algo que pasa porque los aficionados no acudan a Canaletes este domingo. El dispositivo preventivo ideado por la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra apunta a dirigir a los aficionados hacia Plaça Catalunya, donde la fiesta se extenderá hasta altas horas de la madrugada para celebrar el segundo título liguero consecutivo del Barça contra el Real Madrid de Kylian Mbappé.

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Euforia en Canaletes / Archivo

La fiesta no se detendrá este domingo; este lunes 11 de mayo, salvo sorpresa mayúscula, el FC Barcelona celebrará la rúa por las calles de la ciudad a partir de las 17:00 horas (CEST). Será un momento especial para el club, que terminará el trayecto del autobús descapotable en el Spotify Camp Nou tras pasar por las arterias principales de Barcelona.