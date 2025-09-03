Ceferin, contra el partido Villarreal-Barça en Miami: "No estamos contentos"

Aún no se sabe con exactitud donde se disputará el partido entre el Villarreal y el Barça: si se disputará a Miami, como quiere Tebas, o se quedará en el Estadio de la Cerámica. Clubes como el Real Madrid, se han mostrado en completo desacuerdo con que la sede del encuentro no sea en casa de los 'groguets'. Ahora, no obstante, la decisión final está en manos de la UEFA y la FIFA, pero parece que poco puede hacer el máximo organismo del fútbol europeo, tal y como expuso Ceferin en el medio belga 'Político'.

"No estamos contentos, pero, por mucho que hayamos comprobado legalmente, no tenemos mucho margen de maniobra si la federación está de acuerdo y ambas federaciones también. Pero creo que, de cara al futuro, tendremos que debatir esto muy seriamente, porque el fútbol debería jugarse en Europa, los aficionados deberían verlo en casa; no pueden viajar a Australia ni a Estados Unidos para ver a sus equipos", expresó.

Aun así, el presidente de la UEFA dejó claro que este hecho no puede ser algo frecuente: "Abriremos esta conversación también con la FIFA y con todas las federaciones, porque no creo que sea positivo. Si es una excepción, bien; si hay una razón, bien; pero, en principio, los equipos europeos deberían jugar en Europa porque la afición que los anima vive en Europa. Es una gran tradición".

Asimismo, Ceferin también tuvo tiempo para hablar sobre la Superliga, donde aparte del Barça, el Real Madrid está implicada: "Tuve una reunión con Laporta, todo bien, pero eso no es una negociación. El sistema ni el nuevo formato (de la Champions League) no cambiarán, eso está claro. Ambos clubes siempre serán bienvenidos de nuevo en la familia del fútbol europeo, donde siempre han pertenecido".

El Mundial de Clubes y la FIFA

Este verano se llevó a cabo la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA: "No me preocupa en absoluto. Nuestros clubes lo querían, sobre todo los grandes, y creo que la razón fue principalmente económica. Y si organizan un Mundial de Clubes cada cuatro años, para nuestra organización y para mí personalmente, está perfectamente bien. Pero ya está. No estoy de acuerdo con eso, pero no creo que quieran hacerlo. El fútbol de clubes no es solo competencia de la UEFA. Ya antes tenían el Mundial de Clubes, que era mucho más pequeño".

Sin embargo, Ceferin añadió que "lo más problemático es que los jugadores mueren después de la temporada, y luego tienen que jugar este torneo de cinco semanas, que es demasiado. Tendrían que hablar también con los clubes que apoyaron esta idea. Eso es lo que resulta agotador, porque tienen la competición masculina, el Mundial de Clubes, el año siguiente el Mundial, un año nada, y luego la Eurocopa, la Copa América y todo".

"Es agotador, y ahora que la Copa Africana de Naciones se celebra en enero, es una historia interminable. Es duro. Pero veamos qué pasa en el futuro. Sé que no se contempla un mundial cada dos años. La relación con la FIFA no es mala", concluyó el presidente de la UEFA respecto a esta cuestión.

La multipropiedad en el fútbol

Una de las cuestiones que más preocupan a la UEFA es la multipropiedad: "Este es uno de los problemas que tendremos que abordar ahora. Prohibirlo por completo significaría expulsar a los inversores del fútbol. Permitir que dos clubes pertenezcan al mismo propietario y jueguen la misma competición es inaceptable para nosotros debido a la credibilidad de la competición. En cuanto perdamos la credibilidad de la competición, lo perdemos todo. Y ahora el fútbol es un deporte específico".

"En fútbol, si el Olympia de Liubliana jugara mañana contra el PSG, seguro, antes del partido, diría: "Quizás tengamos una oportunidad, porque en el fútbol nunca se sabe". Y si fuera el mismo propietario y el Olympia de Liubliana venciera al ganador de la Champions League, ya nadie creería en la credibilidad de la competición".

Por eso, Ceferin destacó que "ese es el problema, y por eso lo estamos analizando caso por caso. Sé que quienes se encargan de esto encontraron una solución: el fideicomiso ciego debe asumir el control (del propietario) para no tener una influencia decisiva, etc. Esta es por ahora la solución, pero estamos discutiendo mucho sobre ello".