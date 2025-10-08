Ceferin y Al-Khelaïfi, protagonistas en el acto de la nueva ECA antes de comer con Laporta

La mañana en Roma ha arrancado hoy con aire de cambio en el fútbol europeo. Aleksander Čeferin y Nasser Al Khelaifi han sido los encargados de presidir el acto de la hasta ahora Asociación Europea de Clubes, que desde hoy pasa a llamarse European Football Clubs (EFC). El evento, en el hotel Cavalieri de Roma, ha servido para mostrar una nueva etapa en fútbol europeo y, de paso, confirmar un cambio importante que afecta de lleno al Barça.

Aunque Joan Laporta no ha acudido desde el inicio, su llegada está prevista para la hora del almuerzo. El presidente azulgrana participará en la comida oficial junto a Ceferin y Al Khelaifi, un gesto claro de acercamiento institucional. También se reencontrará con Zlatan Ibrahimovic. La presencia de Laporta se interpreta como la señal de que el Barça se aparta de la idea de seguir en la Superliga, un proyecto que hoy por hoy solo cuenta con el apoyo de Florentino Pérez.

En los últimos meses, el club ha mantenido una postura ambigua sobre la Superliga pero la reciente visita de Ceferin al palco de Montjuïc, durante un partido del Barça, y su encuentro posterior con Al Khelaifi en la comida de directivas ya marcan los primeros indicios de este cambio de rumbo. Con el cambio de nombre, la idea es proyectar una imagen más moderna y abierta de los clubes. El nuevo logo y los nuevos colores reflejan la renovación, que es justo lo que busca la organización.

Al Khelaifi, protagonista

Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y figura clave del acto, subraya que esto va más allá de un simple lavado de cara. “Lo de hoy es mucho más que un cambio de imagen: demuestra que siempre pensamos de forma diferente y traspasamos fronteras para ser aún mejores. Y lo más importante, es una declaración de que el fútbol está en el centro de todo lo que hacemos y que los clubes están en el centro de todo lo que representamos. Nunca dejaremos de trabajar por los intereses colectivos de todos nuestros socios y por el desarrollo del fútbol de clubes en su conjunto”, dijo el dirigente del PSG.

Más allá de los discursos, se nota un ambiente de unidad que no tiene nada qeu ver con las tensiones iniciales que provocó el intento de la Superliga hace más de tres años. El movimiento del Barça no solo tiene valor simbólico, también político, dado que es el primer paso hacia la normalización de relaciones con las instituciones que mandan en el fútbol europeo y aleja al Barça de un conflicto que, a día de hoy, ha generado más dudas que ventajas.

El día en Roma deja, por tanto, dos lecturas. Por un lado, la renovación de una entidad que busca modernizarse y así lo ha confirmado esta mañana en Roma. Por otro, la casi ruptura definitiva del bloque que impulsaba la Superliga. Y mientras tanto, Ceferin y Al Khelaifi lo celebrarán a partir de las 14.00 junto a Joan Laporta, en el que podría ser un almuerzo que puede marcar un antes y un después en la historia reciente del Barça.