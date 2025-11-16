Los cedidos del Barça, al detalle: así avanza su temporada lejos del Camp Nou

El Barça es un escaparate perfecto, pero la exigencia es máxima y no todos los jugadores pueden disponer de los minutos que necesitan para crecer. Por eso, muchos futbolistas con un futuro prometedor se marchan cedidos para acumular experiencia y encontrar el tiempo de juego que en el primer equipo es difícil de asegurar.

La dirección deportiva confía en el talento de Héctor Fort, Ansu Fati, Iñaki Peña y Ander Astralaga, pero entiende que ahora mismo necesitan jugar más y enfrentarse a situaciones que en el Barça no tendrían. Por ese motivo, los cuatro están cedidos esta temporada con la idea de volver más preparados y en mejores condiciones para competir por un puesto en la plantilla azulgrana. En SPORT repasamos la situación de cada uno de ellos.

Ansu Fati, renacer en un Mónaco que potencia sus virtudes

El extremo cedido por el Barça es el cedido con mayor impacto mediático. Tras un año con poco protagonismo en Barcelona, se marchó al AS Monaco para recuperar confianza y sensaciones. El fichaje contó con el respaldo directo de Adi Hütter, que fue quien llamó personalmente a Ansu para explicarle el proyecto y convencerle de que en el Principado podría reencontrarse como futbolista. Hütter era su gran valedor, pero su destitución y la llegada de Sébastien Pocognoli están provocando cambios.

Aun así, la racha reciente de Ansu recuerda que su calidad sigue intacta pues sumó cinco goles en liga y seis en total en sus primeras ocho apariciones. El delantero ha recuperado el pulso de goleador y, aunque en las últimas semanas no está teniendo tantos minutos, vuelve a sentirse decisivo. Su estilo encaja a la perfección con un Monaco que apuesta por la movilidad y la presión alta. Si logra continuidad física puede regresar al Barça como un recurso ofensivo de primer nivel.

Héctor Fort, a volar en un Elche atrevido con balón

Héctor Fort ha dejado ver su potencial cada vez que ha tenido minutos con el Barça y ha mostrado detalles que invitan a pensar que puede tener un sitio en el futuro. Aun así, la competencia era enorme. Con Koundé asentado en el lateral derecho y con Eric García firmando un final de temporada muy sólido en esa misma posición, Fort no tuvo muchos minutos a las órdenes de Flick. Por eso se decidió buscarle una cesión que le permitiera tener continuidad de verdad.

En el Elche ha participado en cinco partidos de Liga, uno de ellos como titular, sumando 127 minutos. Todavía no ha marcado ni dado asistencias, pero el objetivo de su cesión es que coja ritmo en Primera y que gane confianza en un equipo que apuesta por el balón y por ser valiente. Es un paso pensado para que vuelva más hecho y pueda competir por un puesto en el primer equipo.

Héctor Fort y Lamine Yamal, formados en La Masia, en el Barça - Elche / DANI BARBEITO

Iñaki Peña, por fin continuidad y responsabilidad

Iñaki Peña, también en el Elche, ha logrado a base de esfuerzo una más que merecida titularidad, algo que le resultó muy complicado en Barcelona. El guardameta ya ha disputado seis partidos completos en LaLiga, suma 540 minutos (habiendo encajado ocho goles) y ha dejado dos porterías a cero, con un porcentaje de paradas cercano al 70 por ciento.

El Barça valora positivamente el trabajo del alicantino hasta la fecha pues el equipo de Eder Sarabia tiene un estilo muy parecido al de Flick, apostando siempre por la posesión y salir jugando desde atrás. Su cesión, por ahora, está siendo muy positiva y, aunque el equipo ha perdido fuerza con el paso del tiempo, el conjunto ilicitano empezó muy bien la temporada. A día de hoy ocupa la décimoprimera posición.

Ander Astralaga, un examen exigente en Granada

En Segunda División, Ander Astralaga afronta su primera fuera del Barça. El Granada lo fichó cedido para competir por el puesto con Luca Zidane en un proyecto que mezcla juventud y experiencia con la ambición de pelear el ascenso.

El portero de Berango ha disputado hasta la fecha tres encuentros oficiales, dos de Liga y uno de Copa, todos como titular, acumulando 270 minutos. Por ahora no está teniendo los minutos que se esperaba pero la gran competencia en la portería del Barça sumado a la llegada de Joan Garcia imposibilitaban que el guardameta pudiera quedarse.

Vistos uno por uno, queda claro que, aunque cada jugador está viviendo una situación distinta, en el fondo todos buscan y sueñan con lo mismo: regresar al Barça con minutos y confianza. Si las cesiones siguen el camino esperado, el club puede encontrarse dentro de unos meses con un extremo en buen momento, un lateral con recorrido y dos porteros que ya saben lo que es jugar de verdad en el fútbol profesional.