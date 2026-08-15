En directo
FC BARCELONA
CE L'Hospitalet - Barça Atlètic, en directo: partido amistoso de pretemporada, en vivo
Sigue el minuto a minuto del CE L'Hospitalet - Barça Atlètic (19.00h) de pretemporada
Min.15 (0-1)
Shane Kluivert está maravillando por la banda izquierda.
Min.14 (0-1)
El partido se está igualando. Quer ha generado peligro pero Roger García lo ha intentado. El Barça acvaba de marcar el primer gol. Ha marcado el ex-delantero del Hospi Quer. Jugada maravillosa de Shane y el 9 del filial remata a la red a placer.
Min.8 (0-0)
Tanto Aziz como Shane están muy activos. Buen juego del equipo de Belletti que domina totalmente el partido. Golazo de Shane Kluivert anulado por fuera de juego. Volea bestial del extremo neerlandés.
Min.3 (0-0)
Domina el Barça Atlètic ante un ordenado Hospitalet de Raúl Paje.
Min.1 (0-0)
Arranca el partido en Hospitalet. El filial blaugrana disputa su tercer test de pretemporada ante un rival de Tercera Federación.
Todo a punto
Los jugadores del Hospi y del Barça Atlètic se saludan en el centro del campo. Todo preparado en La Feixa Llarga
Los de Belletti, a por su primer triunfo
El filial azulgrana busca su primera victoria de la pretemporada tras caer en el primero ante la UE Tona (2-1) y empatar en el segundo contra el Girona B (1-1). Por su parte, los de Raul Paje quieren resarcirse de la derrota sufrida esta semana (1-0) ante la AE Prat. En el Torneig d'Històrics, llegaron hasta las semifinales, donde fueron derrotados en los penaltis por el CF Badalona tras concluir el choque con empate a dos.
17º Trofeu Ciutat de L'Hospitalet
CE L'Hospitalet y Barça Atlètic disputan la edición número 17 del Trofeu Ciutat de L'Hospitalet. La entrada en el Municipal es gratuita para presenciar las evoluciones de franjirrojos y azulgranas. Los locales aspiran a ascender a Segunda RFEF, precisamente la categoría que le toca jugar al Barça Atlètic por segundo año consecutivo.
XI del Barça
Este es el XI de Belletti para el partido ante el CE L'Hospitalet:
El meta sabadellense y el extremo neerlandés regresan con los de Belletti tras vivir la experiencia del primer equipo
Bona tarda a tothom! El Barça Atlètic disputa a partir de las 19.00 horas en L'Hospitalet su tercer amistoso de preparación... ¡Arrancamos!
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