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CE L'Hospitalet - Barça Atlètic, en directo: partido amistoso de pretemporada, en vivo

Sigue el minuto a minuto del CE L'Hospitalet - Barça Atlètic (19.00h) de pretemporada

Shane Kluivert, ante el Birmingham City

Shane Kluivert, ante el Birmingham City / Dani Barbeito

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