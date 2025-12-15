La vida del Guadalajara antes de recibir al Barça: récord de abonados y examen para el candidato a suceder a Xabi Alonso

Guadalajara vive una revolución estos días, previos a la visita del Barça con motivo de los dieciseisavos de la Copa del Rey. Una cita única que el club de Primera RFEF está sabiendo aprovechar para generar nuevos socios y afianzar la fidelidad con los existentes. Todo ello, mientras buscaron mantener la atención en el campeonato regular. Viajaron a Madrid (apenas 65 kilómetros) y perdieron con 10 contra el Castilla de Arbeloa. El nombre que ha cogido más peso para suceder a Xabi Alonso en caso de que no supere el ultimátum.

De Segunda al infierno para volver a revivir

Más allá de lo importante que puede ser para un equipo así competir y tumbar a otro como el Barça, el cruce de Copa brinda una gran oportunidad para generar marca y nuevos adeptos. El Guadalajara es un equipo histórico, con casi 80 años de historia, que viviría sus mejores años a partir de 2010, cuando después de una travesía por Tercera lograría el ascenso a Segunda por primera vez en su historia. En la categoría de plata permanecería dos temporadas tras un después de un descenso administrativo.

Todo lo que habían conseguido en el campo los hombres de Carlos Terrazas, mítico entrenador del Mirandés que llegó a semifinales de Copa, quedó anulado por el Comité de Disciplina Social de la Liga de Fútbol Profesional. La razón, presuntas irregularidades detectadas en el proceso de ampliación de capital de la entidad alcarreña en julio. El presidente del club por aquel entonces, Germán Retuerta, aseguró que daría "guerra por todas las vías posibles", pero el final fue caer a Segunda B.

Tras varios intentos frustrados por regresar al fútbol profesional, el 'Dépor' terminó descendiendo a Tercera, hasta que terminó entrando en concurso de acreedores. En los últimos años, logró resurgir de sus cenizas, bajo la propiedad de Néstor Ruiz y el mando en el día a día de Carlos Ávila. Con Nestor Susaeta como director deportivo, el Guadalajara firmó una temporada perfecta la campaña pasada que le permitió regresar al tercer escalón del fútbol español.

Primero contra el Castilla de Arbeloa

El emparejamiento con el Barça ha sido un impulso más en una temporada de acople a Primera RFEF, una categoría donde las diferencias son mínimas. Si en la vuelta a la división de bronce el 'Guada' había sumado 2.000 socios, en diciembre van camino de los 5.000 gracias al abono de media temporada que ha lanzado el club con motivo del partido de Copa. "El único que asegura tener entrada para el partido" contra los azulgranas, según el gancho con el que lo ha promocionado el club.

Por 80 euros (adultos) y 40 euros (niño), los centenares de aficionados que han optado por este abono podrán ver dos partidos de la primera vuelta en Primera RFEF, además de la segunda completa. A partir de ahí, el cebo de la Copa del Rey, que no se incluye en el pack, "pero trato preferente, porque solo los abonados del Guadalajara tendrán entrada asegurada". Así, este jueves, el club celebraba que "no hay más abonos hasta nuevo aviso".

Mientras que las entradas de Copa con el abono son de 35, 40 y 45 euros para el Pedro Escartín, las de no socios, en caso de que queden, son de 90 euros. Hasta los colores utilizados en el cartel promocional invitan a la primera alternativa, con la que el Guadalajara espera llenar un estadio que tiene capacidad para 6.000 espectadores. El duelo del martes, a las 21.00 de la noche, será el reencuentro de la afición morada con su equipo, que vivió este sábado un partido importante en Primera RFEF.

Los de Pere Martí visitaron al Real Madrid Castilla en Valdebebas. Terminron con diez, por la expulsión de Toño Calvo, lo permitió a los locales remontaron el encuentro, a pesar de las bajas. El conjunto de Arbeloa se encuentra actualmente en puestos de ascenso a Segunda. Aunque el que puede promocionar antes de tiempo es su técnico, que hasta hace unos meses entrenaba al Juvenil. Con todo, su nombre ya estuvo en las quinielas e el proceso de salida de Ancelotti. Ahora, con su amigo Xabi Alonso pendiendo de un hilo, el salmantino aparece como la opción más rápida para sucederle.