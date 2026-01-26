Las causas de las cataratas del Spotify Camp Nou

Enero ha sido un mes muy lluvioso en Barcelona que, por calendario, no había afectado a los aficionados del Barça que acuden al Spotify Camp Nou. Hasta este domingo. Jugaba el equipo de Hansi Flick por primera vez en el estadio en este 2026 y en la segunda parte del choque contra el Oviedo se desató una tormenta espectacular en la ciudad que afectó a la zona de Les Corts.

Rayos, truenos, granizo y mucha agua provocaron que las gradas quedasen vacías e imágenes como la de los directivos mojándose en el palco, con el presidente Joan Laporta soportando el aguacero, la tribuna de prensa con mucha agua y cascadas con origen en la tercera gradería que se hicieron virales a través de publicaciones en las redes sociales. Es lo que tiene jugar en un campo en obras y con mínimas zonas cubiertas.

Las críticas han surgido, pero en el club tienen claro que poco se puede hacer mientras el Spotify Camp Nou siga en obras, la tercería gradería se siga construyendo y la cubierta todavía no esté construida. "La tercera gradería está en construcción, solo se han colocado unas gradas, la tercera gradería es la que tapa toda la parte de accesos y de nuevos núcleos y no está todavía impermeabilizada. Es totalmente normal que por ahí se filtrara el agua, lo que nadie esperaba es que cayera tanta agua y que estuviese lloviendo tanto rato", dicen a SPORT desde el club azulgrana, explicando que para nada fue peligroso y que materiales para impermeabilizar sí se han colocado ya en la segunda gradería, algo que explica que se formasen grandes charcos en la zona.

Fuentes del club azulgrana también aseguran a este diario que la lluvia no provocó daños en las instalaciones, tan solo las grandes cantidades de agua acumuladas en algunas zonas que este lunes todavía eran visibles. En el FC Barcelona siempre han sido conscientes de que volver a jugar en el Spotify Camp Nou mientras se sigue construyendo el estadio tenía este riesgo, asumible teniendo en cuenta que Barcelona no es una ciudad en la que llueva mucho.

La cubierta

Cuando el Spotify Camp Nou esté totalmente acabado ya nadie se mojará, pues la nueva cubierta cubrirá el 100% de las gradas. La colocación de la cubierta será lo último que se haga. Las fechas siguen siendo las que ya explicó Joan Sentelles, director de operaciones del Espai Barça, en una rueda de prensa. La cubierta se empezará a colocar en verano de 2027, un año más tarde de lo previsto, y se levantará en cuatro meses. La idea es hacerlo entre mayo y septiembre y no tener que volver a jugar en Montjuïc, solicitando a LaLiga que el primer equipo juegue los primeros partidos del curso 2027-28 como visitante. Una vez se levante la cubierta, se realizarán otros trabajos en ella, como la colocación de placas solares.