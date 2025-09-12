SER Catalunya estrena 'Què t'hi jugues, Barça!', la nueva retransmisión en catalán de los partidos del FC Barcelona

El programa estará presentado por Santi Ovalle, que narrará los partidos, y Albert Bermúdez, que aportará su estilo irreverente y sus famosas imitaciones.

El formato se emitirá en directo desde el estudio Toresky de Ràdio Barcelona y se podrá escuchar en las frecuencias de SER Catalunya y seguir por 'streaming' en la aplicación, en Youtube y en la plataforma X. También contará con los colaboradores habituales del 'Què t'hi jugues'.

El programa contará con el análisis de exfutbolistas como Jofre Mateu, Olga Garcia, Òscar Garcia Junyent y Joan Verdú, y colaboradores como Gonzalo Álvarez, Fermín Suárez, Júlia Sabata y Biel Macià. Todos se unirán al equipo de la casa, formado por Sique Rodríguez, Lluís Flaquer, Jordi Martí, Bruno Alemany y Adrià Albets.

"Hacemos una apuesta por los nuevos formatos y queremos convertir cada partido en un espectáculo compartido con la audiencia. Será un punto de encuentro para vivir el Barça con los seguidores del 'Què t'hi jugues'", explica el director de SER Catalunya, Joan Alegre. "Ahora llevaremos esta tradición y esta voluntad de ir siempre más allá a la retransmisión del Barça, con el mismo espíritu con el que montamos el 'Què t'hi jugues', aportar la mejor información y pasarlo muy bien", explica Sique Rodríguez, creador del programa.