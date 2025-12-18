Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Copa del ReyÁlvaro CortésLo que no se vio TalaveraXavi PascualAlcarazBarça-MaccabiPeluches CATCesc FábregasGuadalajara - BarcelonaLewandowskiEto'oTer StegenNBA Cup dineroAnder BasurtoAudios Caso NegreiraFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesTebasClasificación LaLigaMbappé PSGCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El peluche CAT vuelve a agotarse en tiempo récord

El Barça ha anunciado en un comunicado que ya no puede adquirirse el muñeco estrella de esta Navidad

La venta del peluche CAT ha sido masiva

La venta del peluche CAT ha sido masiva / EFE

Jordi Gil

Jordi Gil

El CAT está resultando un éxito total. El 5 de diciembre se lanzó una primera remesa en las tiendas oficiales del Barça y se agotaron por completo. Algo que también ha pasado con la segunda que se la puesto a la venta esta mañana. CAT ya no se puede adquirir ni en las tiendas oficiales del FC Barcelona ni por la web del club.

El Barça ha emitido un comunicado al respecto informando que "gracias a vosotros, el peluche de CAT se ha convertido en un auténtico fenómeno. Por segunda vez, desde el club queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la gran acogida que ha tenido nuestra mascota".

Por ejemplo, la tienda del Spotify Camp Nou, que abre sus puertas a las 10.00 h. ha sido una locura total. El peluche ha volado literalmente. El Barça explicó que "este segundo lanzamiento, que se ha agotado nuevamente en tiempo récord, ha sido todo un éxito y solo podemos daros las gracias por la confianza y el apoyo constantes"

El FC Barcelona también añadió que "tenemos buenas noticias: en las próximas semanas contaremos con una nueva reposición, y estamos seguros de que esta Navidad el peluche de CAT llegará a muchos hogares".

Noticias relacionadas y más

La producción, por tanto, sigue en marcha y se espera abastecer de nuevo las tiendas en unos días para que los niños y niñas puedan disfrutar de un muñeco que está causando furor entre el barcelonismo.

TEMAS