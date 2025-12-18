El peluche CAT vuelve a agotarse en tiempo récord

El CAT está resultando un éxito total. El 5 de diciembre se lanzó una primera remesa en las tiendas oficiales del Barça y se agotaron por completo. Algo que también ha pasado con la segunda que se la puesto a la venta esta mañana. CAT ya no se puede adquirir ni en las tiendas oficiales del FC Barcelona ni por la web del club.

El Barça ha emitido un comunicado al respecto informando que "gracias a vosotros, el peluche de CAT se ha convertido en un auténtico fenómeno. Por segunda vez, desde el club queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la gran acogida que ha tenido nuestra mascota".

Por ejemplo, la tienda del Spotify Camp Nou, que abre sus puertas a las 10.00 h. ha sido una locura total. El peluche ha volado literalmente. El Barça explicó que "este segundo lanzamiento, que se ha agotado nuevamente en tiempo récord, ha sido todo un éxito y solo podemos daros las gracias por la confianza y el apoyo constantes"

El FC Barcelona también añadió que "tenemos buenas noticias: en las próximas semanas contaremos con una nueva reposición, y estamos seguros de que esta Navidad el peluche de CAT llegará a muchos hogares".

La producción, por tanto, sigue en marcha y se espera abastecer de nuevo las tiendas en unos días para que los niños y niñas puedan disfrutar de un muñeco que está causando furor entre el barcelonismo.