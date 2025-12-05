El peluche CAT colapsa la Barça Store

El nuevo peluche CAT está generando un entusiasmo entre la afición barcelonista como si de un fichaje se tratase. Los socios agotaron la preventa exclusiva en tan solo 20 minutos el jueves 4 de diciembre, mientras que en la mañana de este viernes, la Catmanía ha hecho colapsar la Barça Store y centenares de culers se han reunido en las tiendas físicas para adquirirlo.

La entidad azulgrana anunció este pasado jueves el peluche CAT en el Museo Inmersivo del Barça. El producto, tasado en 34,99 euros, es una réplica de la mascota del 125º aniversario del club y va equipado con la camiseta que el conjunto catalán lució la temporada pasada.

El club, nada más presentarlo, realizó una preventa exclusiva en la web oficial este jueves 4 de diciembre para los socios, quienes agotaron todos los ejemplares en 20 minutos. Por su parte, en la mañana de este viernes día 5, el FC Barcelona ha anunciado una nueva remesa para completar las primeras 5.000 unidades para todos los aficionados, que ha salido a la venta tanto en la tienda física como online.

La simpatía que desprende el peluche y la proximidad de las fechas navideñas han provocado que centenares de culers hayan hecho largas colas en los establecimientos del club azulgrana, sabedores de que no tardará en agotarse esta segunda tirada. La alta demanda, además, ha colapsado la Barça Store durante unos minutos, que ya vuelve a estar operativa, y algunas plataformas de reventa han puesto en el mercado al peluche por el triple de su valor original.