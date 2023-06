Pepe Castro, presidente del Sevilla: "No podemos engañar con el caso Negreira"

Pepe Castro asegura: "No tengo nada contra el Barcelona", pero añade: "No podemos decir que no pasa nada porque sí ha pasado" El dirigente sevillista aboga por que la organización arbitral sea "independiente: que no sea de la RFEF, de LaLiga o del CSD"

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, se mostró crítico con el FC Barcelona a raíz del 'caso Negreira' y las consecuencias que considera que está teniendo para los clubes españoles y la Liga a nivel europeo.

Pepe Castro concede este lunes una entrevista a 'Marca' como colofón a la conquista del Sevilla de su séptimo título de la Europa League, todos ellos levantados durante este siglo XXI y reforzando el dominio de LaLiga en las competiciones continentales. El dirigente de la entidad sevillana se refiere a muchos asunto, y también le preguntan por el caso Negreira.

"A mí lo de Negreira me parece una auténtica barbaridad. Lo he dicho por activa y por pasiva. No se puede pagar a un árbitro en activo, aunque sea sólo miembro del colegio arbitral. No puede quedar impune. No tengo nada contra el Barcelona. No podemos decir que no pasa nada porque sí ha pasado. No podemos engañar a la gente. Es un ruido que perjudica a los árbitros y a LaLiga. El Sevilla se siente avergonzado que cuando vas a comer con otros clubes europeos te digan que es una barbaridad".

"Los árbitros, un ente independiente de la Federación y de la Liga"

En la misma línea, Pep Castro se refirió a los arbitrajes de LaLiga y más en concreto, del uso del VAR. "Nosotros creemos que el ente arbitral debe ser independiente: que no sea de la RFEF, de LaLiga o del CSD. Que sea igual que en Inglaterra, que es un ente independiente. A estas palabras, que ya se las he dicho a algún dirigente importante en Madrid, lo que contestan es que desde LaLiga queremos manejar a los árbitros. No es verdad. Lo que queremos es que sean independientes. Y que los árbitros de VAR sean distintos a los que pitan. Para que cada uno tenga clara su responsabilidad y cometido. El VAR es una buena herramienta sin sabemos utilizarla bien. Me sancionaron por decir la verdad y es que si los árbitros dicen una cosa y hacen otra, como los penaltitos, y que si las manos, que sean claras como siempre, la norma que se ponga sea igual para todos. Queremos igualdad. Y equidad. Si las normas son para todos, lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido esta temporada. Pueden molestar mis palabras, pero las hago en tono constructivo.

Mendilíbar, su apuesta para el banquillo

En clave sevillista, el presidente del club andaluz asegura que José Luis Mendilíbar es la única opción que han contemplado para el banquillo del Sánchez Pizjuán, después de que asegurara la permanencia en Primera, además de conquistar la séptima Europa League. Y que, en cualquier caso, no ha sido la presión popular la que ha marcado su decisión.

"Por favor, a la afición del Sevilla hay que respetarla en su opinión, pero si nosotros dirigiéramos el club con las decisiones de la afición nos volveríamos locos. De veinte que hablen, diez dicen una cosa y los otros diez, otra. Eso para nada. Muchos días antes de la final le dijimos (a Mendilíbar) que queríamos que continuase con nosotros. Luego no ha habido ningún tipo de problema, aunque antes estábamos centrados en una final vital. Antes de que la afición lo aclamara, teníamos claro que sería nuestro entrenador para la próxima temporada.

Cuando le insisten a Castro si existía otra posibilidad para el banquillo, es concluyente: "Ninguna. Ni hemos hablado con nadie, pese a que había un rumor de precontrato con Iraola. El Sevilla es un club serio y no ha hablado con ningún entrenador. Nadie puede decir eso porque no es verdad".