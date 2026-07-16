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FC BARCELONA
Casting abierto por la lesión de Frenkie de Jong en el Barça
La grave lesión del neerlandés es un contratiempo para Flick y en el club azulgrana se empiezan a tomar decisiones
Jarro de agua fría el que se encontró Hansi Flick a la vuelta del equipo de vacaciones. Lógicamente, el técnico ya estaba prevenido de los problemas físicos de Frenkie de Jong, pero no de que la magnitud pudiera alcanzar la gravedad que, a expensas de que el Barça emita el comunicado, apunta. Perder al neerlandés alrededor de cuatro meses significa prácticamente descartarlo para lo que queda de 2026. Y eso, teniendo en cuenta la relevancia que ha tenido el '21' en los esquemas de Flick, es un golpe de timón.
El internacional tulipán se lesionó durante la Copa del Mundo de la rodilla. Una dolencia que se había mantenido en secreto a lo largo de todos estos días hasta que 'Marca' la destapó este martes 14 de julio. En el FC Barcelona no estaba entre las posiciones a reforzar el centro del campo. Deco y la secretaría técnica dirigen su mirilla, básicamente, hacia el '9' y rastrean también el central, si bien todavía no hay tomada ninguna decisión al respecto y será Hansi Flick quien tenga la palabra.
A partir de ahí, varios aspectos a tener en cuenta. La decisión de vender a Marc Casadó estaba prácticamente tomada en el club. Y el futbolista empezaba a asumir que no iba a contar con protagonismo, puesto que, un año más, iba a tener a Frenkie de Jong y a Marc Bernal por delante en la rotación. Y cabe recordar que incluso Eric Garcia pasó por delante de él en varios tramos del curso en esa demarcación más posicional de '6'.
Tommy si Casadó sale
Hay que ver si altera en algo la lesión de Frenkie la situación de Casadó. Con interés de Arabia, el de Sant Pere de Vilamajor se ha cansado de gritar a los cuatro vientos su barcelonismo y su compromiso absoluto con el club. Ha sido el primero en afirmar que si Flick le comunica que no va a contar con él buscará minutos.
En ese caso, hace un tiempo que en SPORT ya informamos que Tommy Marqués iba a dar un paso al frente y a ocupar la vacante de Marc. El canterano trabajó buena parte del curso pasado con Flick y al alemán le gusta. Potente físicamente, ordenado en su juego, disciplinado en defensa. La idea no es fichar si sale Casadó y sí apostar por el barcelonés.
Hay más alternativas cociéndose en la cantera y que estos días trabajan a las órdenes de Flick en la pretemporada. Por ejemplo, Guille Fernández. Uno de los talentos que ya sabe lo que es estar a las órdenes de Flick las dos últimas temporadas (la pasada viajó a la gira asiática y debutó con el primer equipo). Puede actuar tanto de interior como hacer ese rol más posicional. Fino técnicamente, capaz de asociarse y con mucha llegada. Un jugador que podría renovar proximamente y en el que el Barça confía plenamente para un futuro a medio-largo plazo. Hansi lo tiene muy en cuenta.
Otra pieza es Brian Fariñas. El traspaso al Girona estaba hecho y Hansi Flick decidió frenarlo cuando supo de la gravedad de la lesión de Frenkie. El alemán quiere verlo estos días en acción y valorar si puede ser de utilidad antes de autorizar su salida rumbo a tierras gerundenses. Fue el capitán del Barça Atlètic el curso pasado y uno de los más destacados.
La idea de ir al mercado, a priori, está aparcada. Salvo que a Flick no le convenzan las alternativas y sea contundente con su mensaje a la secretaría técnica. Días importantes.
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