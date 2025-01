Cassano, "Si no expulsan a Szczesny, el partido acaba 10-1"

Antonio Cassano ha dejado grandes titulares en el podcast 'Viva el Fútbol'. Tres horas en las que ha repasado la actualidad con temas como el último clásico.

El exjugador del Madrid no se ha cortado en su análisis: "Si no expulsan a Szczesny, el partido acaba 10-1. Repito, 10-1. Y no 10-2, porque el gol lo marcan en la falta posterior a la expulsión".

Cassano, además, tuvo encendidas palabras de elogio al estilo del Barça. "La cosa que más me vuelve loco del Barcelona es su estilo. Para ellos la victoria es que la gente disfrute siempre", empezó diciendo.

"Tener la pelota, atacar.... Ningún otro equipo del mundo lo hace como ellos. Tienen una mentalidad atrevida, no tienen miedo", apuntilló.

Unos elogios que pueden sorprender a mucha gente por su pasado madridista y por su nacionalidad, ya que en Italia siempre se ha romantizado la estrategia defensiva.

Fascinado con el Barça

Cassano, además, reconoce que hace muchos años que siente fascinación por el estilo del Barça. "Empecé a entender su filosofía cuando yo estaba en la Roma y jugamos contra ellos. Les ganamos 3-0, goles de Totti, Montella y Tommasi, en la vuelta fue 1-1, marcaron Kluivert y Panucci. Ahí me enamoré de ellos. Habría hecho más sacrificios por el Barcelona, puede ser... pero me llamó el club más importante de la historia con los Galácticos y no me arrepiento para nada. Pero volviendo atrás, sabiendo lo que ahora sé del Barcelona, si hubiera tenido la oportunidad...".