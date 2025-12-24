Los casos abiertos de La Masia en el Barça

Termina 2025. Y como siempre a estas alturas toca revisar la situación de las perlas que se cuecen en las entrañas del Barça. El club azulgrana ha ido haciendo los deberes con la mayoría del joven talento de la primera plantilla, al que tiene, en general, bien amarrado. Pero si nos vamos al Barça Atlètic y al Juvenil A hay muchas carpetas abiertas. El club debe afrontar varios casos de futbolistas que o bien acaban su vinculación contractual este 2026 o en junio de 2027. Y ahí José Ramón Alexanco, Andrés Manzano y la secretaría técnica tienen que tomar decisiones importantes las próximas semanas. Hay casos más prioritarios que otros.

En SPORT analizamos una por una cada una de las situaciones. Es verdad que hay muchos asteriscos y condicionantes. Por ejemplo, si se logra o no el ascenso a Primera RFEF. Y Hansi Flick tendrá bastante que decir cuando se empieze a planificar de forma más directa la plantilla para la próxima campaña. Si este curso se han asentado en el primer equipo nombres como el de Dro o Jofre Torrents, habrá que diseñar la hoja de ruta para el verano según preferencias y necesidades a cubrir.

ÁLVARO CORTÉS, ¿RENOVACIÓN Y CESIÓN?

El capitán del Barça Atlètic es uno de los grandes activos del club. Un defensa consolidado y listo para dar el salto. Por ahora, Flick no ha hecho una apuesta firme por él (veremos ahora sin Christensen y dependiendo de si se ficha o no). Álvaro tiene contrato hasta 2027. Este pasado verano tuvo ofertas importantes (entre ellas del Andorra, aunque otras de primeras divisiones de Croacia o Bélgica), pero el club lo retuvo tras la marcha de Iñigo.

Álvaro Cortés es un central completísimo / FCB

Determinante en el filial, que busca el ascenso a Primera RFEF, parece complicado que salga en enero. El objetivo del Barça, por ahora, es renovarlo en verano y ahí se estudiará si se busca una cesión o se apuesta por él para el primer plantel.

TONI FERNÁNDEZ, DECISIÓN A FINAL DE CURSO

Siendo todavía juvenil de segundo año, a Toni lo vimos con frecuencia los primeros meses con el primer equipo. Jugó incluso un partido de titular con Flick. Pero las últimas semanas está en dinámica de filial. Pese a los rumores sobre una cesión, parece difícil que salga en enero. Y a partir de junio sí que se podría apostar por un préstamo a un equipo de Segunda A o Primera para que siga su evolución, si bien, como informamos en SPORT, su objetivo es triunfar aquí. Talentazo. A nivel contractual el Barça lo tiene atado hasta 2027, así que el próximo año deberá mover ficha.

Toni Fernández, durante un partido del Barça Atlètic / FC Barcelona

SAMA NOMOKO, RENOVACIÓN A LA VISTA

Durísima la lesión que sufrió Sama Nomoko recientemente. Cruzados y menisco, un año de baja. Cuando estaba en su mejor momento. El club ya se había reunido con su entorno para sondear una renovación (acaba contrato en 2027, cuando termina etapa juvenil) y esta se irá cociendo a fuego lento. Lógicamente, el Barça lo premiará después del duro mazazo y porque es un futbolista diferente y con un gran futuro por delante.

Sama Nomoko, en el partido de Youth League ante el Eintracht / Dani Barbeito / SPO

DANI RODRÍGUEZ, TODO ABIERTO

Veremos lo que sucede con Dani Rodríguez. Tras debutar con Flick el curso pasado, esta temporada no ha contado para el técnico alemán. Ya tuvo ofertas en verano, pero estaba en la recta final de la recuperación de su lesión de hombro. Ahora ya al 100%, es un jugador clave para el filial, pero de una categoría superior a la Segunda RFEF. Tiene ofertas suculentas para abandonar ya este invierno el Barça, pero, lógicamente, el club tiene la sartén por el mango. Y el objetivo de ascender puede prevalecer. Con contrato hasta 2027, si el Barça quiere hacer caja deberá escuchar propuestas en verano y tomar una decisión.

GUILLE, OTRO CON OFERTAS Y UN FUTURO INCIERTO

Guille Fernández es otro de los talentazos que crecen en La Masia. Juvenil de segundo año, el de la Zona Franca está ya recuperado tras la lesión de tobillo. Ha tenido buenos minutos, sobre todo en la Youth League, pero Belletti no está acabando de darle la batuta del centro del campo. Su sueño es triunfar de azulgrana, pero habrá que ver el próximo verano cómo está el panorama y si se apuesta por una cesión. Con contrato hasta 2027, renovar y préstamo sería lo más sensato, pero habrá que sentarse a hablar.

Guille Fernández y Juan Hernández luchan por ser titulares con el filial / FCB

ANDRÉS CUENCA, TODO ABIERTO

Andrés Cuenca termina contrato este 2026 y también su etapa juvenil. Internacional con la selección sub'19, la situación del andaluz está totalmente abierta. El Barça no acaba de mover ficha y el zaguero podría dejar el club. Será libre para negociar desde el 1 de enero y propuestas no le faltan. Por ahora, sin oportunidades con la primera plantilla el central zurdo.

MBACKE, MÁS FUERA QUE DENTRO

Si el Barça quiere sacar algún beneficio por Mamadou Mbacke va a tener que venderlo este enero. O negociar para renovarlo. El senegalés, a sus 23 años, tiene propuestas jugosas para salir. Está siendo importante, pero la Segunda RFEF se le queda pequeña. El Barça lo fichó el verano de 2024 pensando que tendría oportunidades con Flick, pero no ha sido así. Más fuera que dentro.

Mbacke ha entrado en la lista del Barça Atlètic / JAVI FERRANDIZ

VÍCTOR BARBERÁ, CASO COMPLICADO

El Barça fichó libre en verano de 2024 tras liberarlo el Brujas. Lesionado buena parte del curso pasado, comenzó bien con el Barça Atlètic esta temporada, pero una lesión muscular le obligó a pasar por el quirófano y será complicado verlo ya esta campaña. En la firma se incluyó un más tres en su contrato que puede activar el Barça este 2026, pero ahora mismo parece complicado. Veremos si hay ascenso a Primera RFEF. Muy mala fortuna.

SHANE KLUIVERT SE GANA LA RENOVACIÓN

Finaliza contrato en 2026, pero el hijo menor de Patrick Kluivert está haciendo méritos para ampliar su vinculación con el Barça. Como informó Fabrizio Romano, el Barça ha empezado a mover ficha por su renovación, pero está en fase incipiente. El chicos está rindiendo bien y se quiere que sea pieza fija para el filial el próximo curso. Es del agrado de Belletti y veremos si todo llega a buen puerto. Firmaría por dos años.

Shane Kluivert es un delantero muy técnico / Dani Barbeito

INCERTIDUMBRE CON QUIM JUNYENT

Uno de los grandes talentos de La Masia de los últimos años, Quim Junyent no está viviendo una temporada fácil. No hizo la pretemporada con Flick y luego no está afianzándose con el Barça Atlètic. Termina contrato este próximo junio y veremos si el Barça mueve o no ficha. Se ha estancado un poquito, pero necesita oportunidades. Técnicamente exquisito, hay incertidumbre alrededor de su continuidad.

PEDRO RODRÍGUEZ, 'OBLIGACIÓN' RENOVAR

Pedro Rodríguez es el líder del Juvenil A de Pol Planas. Está cuajando una temporada magnífica, es el máximo goleador del equipo y un referente. Llegador nato, tiene último pase y en el Barça están moviendo ficha para renovarlo a partir de enero-febrero, puesto que termina contrato en 2027, cuando expira su etapa juvenil. Debería ser una pieza clave en filial del próximo curso. Y veremos el tema de la pretemporada con primer equipo.

Pedro Rodríguez es un interior de gran clase y olfato goleador / FCB

URI PALLÀS, POSIBILIDAD DE UN MÁS DOS

Uri Pallàs, fichado este verano del Espanyol, está siendo otro de los destacados en el Juvenil A. Extremo con gol, con desborde y muy trabajador, en verano se firmó una temporada más dos opcionales. Acaba su etapa juvenil este curso y se tomará la decisión los próximos meses. Debería ser importante en el Barça Atlètic.

JUAN HERNÁNDEZ, NEGOCIACIÓN SIN AVANCES

Juan Hernández es otra gran joya de La Masia. Uno de los importantes del Barça Atlètic, encarando su último año juvenil y que termina contrato en 2026. Su sueño es triunfar de azulgrana y su entorno se ha reunido ya un par de veces con Alexanco, pero todavía sin materializar nada. Esta pretemporada estuvo a las órdenes de Flick y hay que ver la hoja de ruta con él. Todo abierto.