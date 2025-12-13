El 'caso Ter Stegen' no tendrá consecuencias para el Barça

Faltan pocas horas para que el regreso de Marc-André Ter Stegen a una convocatoria del Barça en LaLiga después de casi siete meses desde que el alemán se sentara la temporada pasada en el banquillo de San Mamés, en el que fue su último encuentro oficial como futbolista 'activo' en la competición doméstica.

El alemán ya volvió a sentirse futbolista esta semana con su presencia en la lista ante el Eintracht de Frankfurt en la sexta jornada de la Champions League, aunque su situación a nivel deportivo no ha cambiado, lesionado o activo, desde que el Barça fichara este verano a Joan Garcia.

Hansi Flick lo ha dejado esta semana bien claro hasta en dos ocasiones en rueda de prensa: "Joan es el número uno. ¿Ter Stegen? No veo un segundo o tercero. A Joan no lo vamos a cambiar, lo está haciendo muy bien", aseguró en la previa del partido ante Osasuna.

La situación de las inscripciones

Lo que está claro es que, más allá de lo deportivo, el regreso del portero alemán a LaLiga no tendrá consecuencias administrativas, una situación que todavía había generado algunas dudas en el barcelonismo por lo que suponía la vuelta de MATS con la inscripción de Joan Garcia, especialmente por el precedente de la temporada pasada con Andreas Christensen y Dani Olmo.

Hace un año, recordamos, el egarense tenía garantizada solamente su ficha hasta el 31 de diciembre después de que el Barça utilizara la lesión de larga duración del danés para registrar su ficha en el primer tramo de la temporada.

Esta vez, sin embargo, desde LaLiga confirman a SPORT que no existe ningún conflicto con la inscripción de Joan Garcia, que está garantizada desde el primer día que se registró hasta el final de la presente temporada con independencia de la vuelta del guardameta alemán a los terrenos de juego.

Desde la patronal, así como también fuentes del club azulgrana, aseguran a este diario que la presencia del de Sallent hasta la finalización del presente curso no corría peligro siempre y cuando la comisión médica de LaLiga, como así fue, confirmara más de cuatro meses de lesión del alemán, sin importar llegar a los cinco de baja para generar un balón de oxígeno mayor a nivel salarial para la entidad culé.

No se repetirá el 'caso Olmo'

¿Por qué es distinto esta vez? El año pasado, el margen salarial generado por la ausencia de Christensen no fue suficiente para cubrir toda la temporada del salario de Olmo, cuya inscripción quedó en el limbo cuando LaLiga no aceptó de primeras la maniobra del club azulgrana con los palcos VIP para aumentar su límite salarial.

Recordemos que tuvo que ser el CSD el que confirmara su ficha hasta final de temporada, junto a Pau Víctor, al considerar que la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación entre la RFEF y LaLiga, que había denegado la licencia, no tenía competencia para tomar esa decisión específica.

En el caso de Joan Garcia, la patronal confirmó la inscripción para toda la temporada, ya que este año, la porción salarial liberada por la ausencia de Ter Stegen era suficiente sin necesidad de reinscribir al guardameta catalán de nuevo a partir del 1 de enero generando más límite salarial, algo que sí que deberá hacer el club a partir de la 2026/27.