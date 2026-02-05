FC BARCELONA
El extraño caso de Pablo Torre y un regreso donde apenas jugó
Pablo Torre, de 22 años y que no es titular en el Mallorca pero viene de marcar un golazo, solo pudo sumar 34 minutos en el Spotify Camp Nou cuando era azulgrana
Pablo Torre volverá a verse las caras este sábado con el Barça de Hansi Flick. Como en la primera jornada de LaLiga, solo que este sábado lo hará en circunstancias muy distintas y en un escenario, el Spotify Camp Nou, en el que apenas tuvo la oportunidad de sumar 34 minutos repartidos en 4 partidos durante su primera temporada en el FC Barcelona. El centrocampista ha perdido la titularidad en el Real Mallorca de Arrasate, aunque el golazo que le marcó en el último partido al Sevilla (4-1) puede darle el impulso que tanto necesita.
La historia es conocida. Pablo Torre valoró que Hansi Flick no le daba los minutos que merecía en el Barça y así lo explicó en una entrevista a SPORT que cayó como un jarro de agua fría en el seno del club azulgrana. No podía haber otro desenlace que la salida y el Real Mallorca fue el destino elegido. El club balear abonó, 4,95 millones de euros por el 50% de sus derechos y lo firmó por 4 temporadas, hasta 2029.
Pablo comenzó siendo titular con el Real Mallorca. El destino quiso que su primer partido oficial fuera contra el Barça. Los bermellones se quedaron con 9 jugadores y Arrasate sustituyó a Pablo Torre (hizo un triple cambio) en el descanso del partido que terminó 0-3 para los de Hansi Flick.
Pérdida de protagonismo
Pablo continuó siendo titular, pero los resultados no llegaban y Jagoba Arrasate se vio forzado a modificar sus planteamientos iniciales. La primera victoria del Mallorca (1-0 al Alavés en la séptima jornada) coincidió con la primera suplencia del cántabro, quien a partir de ese momento fue perdiendo protagonismo.
Su primer gol (y por ahora, el único) con el cuadro bermellón llegó el pasado lunes. Jagoba lo hizo entrar en el verde en el minuto 89 y con todo resuelto. Pero Pablo, pese a la frustración, solo necesitó una jugada para evidenciar su enorme calidad. Recibió dentro del área de su amigo Mateo Joseph, envió al suelo a dos rivales y sorteó la salida de Vlachodimos con un zurdazo raso. Tras el partido, la afición coreó su nombre y a Pablo, al menos, le cambió la cara.
El Spotify Camp Nou, casi inédito para Pablo
Con este buen sabor de boca, pero en otra temporada complicada, Pablo Torre regresa este sábado al Spotify camp Nou, un escenario que le albergó en su primera temporada en el Barça, la 2022/2023. Apenas pudo pisar el césped del coliseo azulgrana en partido oficial antes de ser cedido al Girona la siguiente campaña y de regresar a las filas azulgranas ya con el Olímpic Lluís Companys como casa temporal del equipo.
Xavi Hernández insistió en su fichaje y le llamó personalmente, pero a la hora de la verdad, el técnico egarense apenas le hizo jugar 13 partidos. Y de ellos, solo 4 en el Spotify camp Nou. Ninguno como titular: 9 minutos frente al Viktoria Plzen y 8' contra el Bayern de Múnich en la Champions League, y 13' ante el Athletic Club más 4' el día de la Real Sociedad en LaLiga.
Así que será un regreso un tanto extraño para Pablo Torre, en un Camp Nou en el que apenas jugó y enrolado en las filas de un Mallorca que se está jugando la salvación sin haber encontrado hasta ahora el encaje para uno de sus futbolistas más talentosos.
