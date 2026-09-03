El 'caso Julián' entra en una nueva dimensión: "Ya es un tema personal"

El mercado de fichajes ya ha echado el cierre y Julián Álvarez seguirá en el Atlético de Madrid. El delantero argentino no se movió del Metropolitano pese a que durante semanas estuvo en el centro de todas las miradas. El Barça insistió en su fichaje, pero se encontró con la negativa frontal del club rojiblanco, que en ningún momento quiso negociar su salida con el conjunto blaugrana.

El Arsenal apareció entonces como la gran alternativa. El club inglés llegó a intentar convencer al delantero, pero Julián mantuvo su preferencia por el Barça y finalmente tampoco se produjo el cambio de equipo.

Con el mercado cerrado, el caso entra ahora en una nueva fase. Y es precisamente ahí donde aparece el mensaje de David Bernabeu. El periodista aseguró en un 'preguntas y respuestas' en SPORT TV que la situación ha adquirido un componente que va más allá de una simple operación de mercado. "El Barça, en invierno, va a ir con todo a por Julián. Es ya un tema personal".

Julián Álvarez entrenando con el Atlético / EFE

Bernabeu explicó que ese carácter personal no responde únicamente a la postura que ha mantenido el Atlético durante todo el verano. También tiene que ver con el propio futbolista y con el esfuerzo que ha realizado para intentar llegar al Barça. "Ya no solo por cómo considera el Barça que lo ha hecho el Atleti, sino por el propio futbolista, que se ha dejado la piel para llegar al Barça".

Un verano que lo cambió todo

La situación se fue tensando desde que Julián manifestó durante el Mundial su deseo de cambiar de aires. Desde entonces, el Atlético cerró filas alrededor del delantero y Miguel Ángel Gil Marín fue especialmente contundente al descartar una venta al club catalán. El dirigente rojiblanco llegó a asegurar que Julián no sería traspasado al Barça bajo ninguna circunstancia.

El Barça, por su parte, llegó a mantener públicamente su interés. Joan Laporta reconoció a finales de agosto que el club seguía muy interesado en el argentino y que mantenía su oferta si el Atlético estaba dispuesto a negociar. Finalmente, el Atlético consiguió mantener a su estrella. Julián se quedó en Madrid y el Barça terminó incorporando a Gabriel Jesús para reforzar la delantera ante la imposibilidad de cerrar la llegada del argentino.

Primer entrenamiento de Gabriel Jesus en la vuelta de Gavi / FC Barcelona/Marc Graupera

Pero el episodio ha dejado una herida abierta. La relación de Julián con parte de la afición rojiblanca se ha deteriorado y el delantero ya ha recibido pitos y abucheos en sus apariciones con el Atlético. Su futuro deportivo queda ahora condicionado por cómo evolucione su situación en los próximos meses.

Y, mientras tanto, en Barcelona el nombre de Julián sigue teniendo un peso especial. Bernabeu fue incluso más allá al imaginar el recibimiento que tendría el argentino si algún día juega en el Camp Nou contra el Atlético: "Creo que, si tiene minutos en el Spotify Camp Nou, será el futbolista más aplaudido de la historia por la afición del Barça jugando contra un rival directo". El mercado se ha cerrado, pero el 'caso Julián' está lejos de haber perdido su dimensión.