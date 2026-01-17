El 'caso Dro' enrarece la previa del Real Sociedad-Barça

No estará nada conforme Hansi Flick con el ambiente que se ha creado en las horas previas del Real Sociedad-FC Barcelona que se disputará este domingo (21:00) en el Reale Arena, el Estadio de Anoeta de toda la vida.

La ‘bomba’ que adelantó SPORT este viernes con el anuncio de la marcha de Dro ha generado un clima bastante enrarecido. Y eso se trasladó a la rueda de prensa previa, en la que buena parte de las preguntas de los medios giraron en torno a la figura del canterano. Pese a no querer hacer alusión específica al chico, a Flick se le vio muy molesto y dejó un par de frases lapidarias sobre los jóvenes de La Masia y el Barça.

MENSAJE DE FLICK

“Le diría a los jugadores de La Masia que les damos la oportunidad, que esto es el Barça... tienes que estar si quieres jugar en el Barça. Es lo que quiero decir a todos, los que estén con nosotros ahora y los que estarán. Tienen que vivir por estos colores. Es lo que quiero ver y a los demás no los quiero”.

Dro se marcha del Barça: la cronología de su salida / EFE

Hansi había prácticamente apadrinado a Dro, al que hizo dar el salto al primer equipo sin apenas pisar el filial. El centrocampista gallego ha estado en dinámica con Flick desde la pretemporada y ha llegado a disputar varios partidos oficiales, algunos de ellos como titular. El plan del club y del staff estaba claro y pasaba por ir ganando incidencia en el futuro. Había muchas esperanzas depositadas con él. Pero, lógicamente, con 17 años y todavía por hacer, pensar en que fuera ya protagonista era una utopía. El PSG y ‘Lucho’ lo esperan ya.

EL PARTIDO

Y con todo este trasfondo de lo de Dro deberá afrontar el cuadro azulgrana un compromiso complicado en tierras donostiarras. Ante una Real que acumula cinco partidos sin perder, que viene de clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey tras superar a Osasuna. Y con un Barça con variaciones respecto al duelo en El Sardinero. Hay que tener en cuenta que en tres días hay un choque crucial de Champions en Praga ante el Slavia. Sin margen de error.

Hansi Flick en un entrenamiento / EFE

El propósito principal de Flick es que el vestuario se evada de todo el ruido con lo de Dro y se centre en salir concentradísimo a un Reale Arena que estará lleno a rebosar. Lógicamente, no viaja Dro. Sí lo hace un Ter Stegen que ultima su aterrizaje en Girona para los próximos días. Otra incógnita será un Raphinha que ayer entrenó al margen por un golpe. La Real y el Reale exigen concentración máxima. Con el Madrid, por cierto, a solo un punto tras el primer triunfo de Arbeloa.