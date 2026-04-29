El 'caso Cardoso Varela': El nuevo deseo de Angola, bajo la atenta mirada del Barça

La carrera de Carsoso Varela (17 años) avanza a una velocidad de vértigo y no solo dentro del terreno de juego. La última noticia en torno al jovencísimo y eléctrico extremo llega desde el fútbol de selecciones. Aliou Cissé, el nuevo seleccionador de Angola, ha marcado su nombre en rojo. El técnico senegalés prepara una gira por Europa para convencer a varios talentos con doble nacionalidad, y Varela, nacido en Luanda, es la piedra angular de su nuevo proyecto para las 'Palancas Negras'.

Cardoso Varela progresa en el Dinamo Zagreb a la espera del Barça / ANTONIO BAT / EFE

El objetivo es claro. Busca convencerle de que abandone las categorías inferiores de Portugal para ser el líder absoluto de Angola. Mientras este tira y afloja internacional se gesta, en los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper observan con lupa.

De Oporto a Zagreb, con el FC Barcelona de fondo

La historia de Cardoso Varela es la de un talento precoz envuelto en una tormenta de despachos, representantes y clubes gigantes al acecho.

Varela comienza a romperla en las categorías inferiores del Oporto. Jugando contra chicos mayores que él, exhibe un desparpajo brutal en el uno contra uno. Es en este momento cuando los ojeadores del FC Barcelona, con Deco al frente de la dirección deportiva, apuntan su nombre. Su perfil encaja a la perfección con lo que busca el club: un extremo puro, encarador y diferencial.

Cardoso Varela, extremo izquierdo de 15 años / SPORT.es

En 2024 acude al Europeo Sub-17 de Chipre con Portugal. Siendo el más joven de la convocatoria, se convierte en la gran estrella del equipo luso, llevándolos hasta la final. Su cotización se dispara y media Europa (City, Bayern, Real Madrid, Barça) llama a su puerta.

Ese mismo verano estalla un conflicto que le sacaría de Portugal. El jugador se niega a firmar su primer contrato profesional con el Oporto. Sus representantes lo sacan del país; el Oporto, con André Villas-Boas a la cabeza, acusa al entorno de 'secuestro deportivo' y lamenta que el Barça se prestara a estas operaciones, recordando casos concretos de la empresa de intermediación como el de Mika Faye o Dani Olmo. Por su parte, también amenaza con ir a la FIFA, bloqueando su inscripción en cualquier gran liga europea.

El Barça frena su ofensiva

Ese mismo agosto, en plena guerra civil entre el Oporto y los agentes del jugador, el Barça valora meterse de lleno y poner sobre la mesa una cifra cercana a los 5 millones de euros para llevarse al jugador. Sin embargo, la inseguridad jurídica del caso y el alto riesgo de sanciones hacen que la secretaría técnica culé decida ser prudente: se apartan de la puja inmediata, pero mantienen el radar activado y asegurándose una opción preferencial.

Cardoso Varela, renovado con el Dinamo de Zagreb hasta 2028 / X

Para esquivar el bloqueo y poder jugar, Varela y su entorno encuentran un vacío legal fichando por el NK Dinamo Odranski Obrez (modesta entidad de la cuarta división), aunque actualmente milita en el Dinamo de Zagreb. Lejos de los grandes focos de las cinco grandes ligas, el luso-angoleño comienza a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional en Croacia, un entorno ideal para foguearse. De hecho, el pasado martes fue el mejor de su equipo ante el Real Madrid Castilla en las semifinales de la Premier League International Cup, que acabaron perdiendo en la prórroga (1-2).

La ofensiva de Aliou Cissé

Completamente asentado en Europa y madurando a pasos agigantados, Varela se enfrenta a una decisión vital. El nuevo seleccionador de Angola le promete las llaves de la selección absoluta. Portugal presiona para retener a su joya de la Sub-17 y Sub-19.

¿Y el Barça? Espera su momento. La dirección deportiva azulgrana sabe que Varela está quemando etapas. Si el jugador se estabiliza mental y deportivamente (y si finalmente da el salto al fútbol de selecciones absolutas, ya sea con Portugal o con Angola), el FC Barcelona tiene los informes listos para volver a la carga cuando la situación contractual del jugador sea mucho más clara.

Deco cerró un acuerdo que incluye una opción de compra valorada en 5 millones de euros, con una importante cláusula de variables que podría elevar el monto total hasta 25 millones de euros. Además, el Dinamo Zagreb se reservó el 20% de los derechos sobre un posible traspaso futuro del jugador.

Cumbre de Deco con el agente de Joan Garcia y Cardoso Varela, Andy Bara / SPORT TV

El 'culebrón Varela' no ha hecho más que escribir un nuevo capítulo. Veremos cómo se suceden los acontecimientos y si, con el tiempo, el jugador acaba vistiendo de azulgrana.