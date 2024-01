'Caso Bergvall': incertidumbre en un Barça que ansia el 'OK' final

El futuro de Lucas Bergvall está en el aire y las pulsaciones del 'culebrón' están al límite. El Barça tenía muy avanzado el acuerdo con el sueco y con el Djurgarden, por eso el centrocampista ha estado en Barcelona en las últimas horas, pero el Tottenham no se da por vencido y Bergvall y su familia han volado de nuevo a Londres. Ahora mismo, en el Barça hay incertidumbre porque el 'sí' definitivo aún no se ha producido, pero fuentes cercanas a la negociación mantienen el optimismo.

En el día de ayer, SPORT adelantó que Bergvall estaba en Barcelona para darle un avance definitivo a su fichaje por el Barça. El encuentro fue positivo y el optimismo creció en el club azulgrana. No obstante, la luz verde final a un traspaso que con variables ascendería a los 12 millones de euros no llegó en ningún momento del día. Tampoco hoy.

Este miércoles, Bergvall y su familia han regresado a Londres, lo que unido al fuerte interés del Tottenham en lograr su fichaje 'in extremis' son factores que preocupan al Barça. A esta hora de la noche, en la entidad que preside Joan Laporta siguen esperando la decisión final del jugador.

En toda la operación, hay un detalle a tener en cuenta. El Tottenham busca seducir a Bergvall no solo con una mayor oferta económica, sino también con una plaza directa en el primer equipo de forma inmediata, sin tener que esperar a junio como sí haría el Barça. El problema para los Spurs es que el mercado en Inglaterra cierra mañana jueves pero, no obstante, es el viernes cuando Bergvall cumple 18 años. Y la normativa no les permite tal incorporación antes de que el jugador sea mayor de edad.

Al culebrón le quedan pocas horas de vida, pero las que le restan son las más decisivas. El Barça siente que ha hecho todo lo que debía y ahora está en manos de Bergvall. En el club mantienen el optimismo pero remarcan que hasta que no está firmado todo puede pasar.