Caso Balde: El Barça, a la espera de recibir una oferta

El Barça está a la espera. Es, a día de hoy, la única fotografía nítida del caso de Alejandro Balde: ninguna oferta ha llegado a las oficinas del club, y sin propuesta encima de la mesa no hay nada que estudiar ni decisión que tomar. La posición azulgrana es de espera, no hay una operación en marcha ni una negociación abierta, el escenario permanece abierto a que alguien dé el primer paso y ponga una cifra o una fórmula por escrito.

La otra parte de la ecuación es el propio futbolista, y ahí el retrato es menos categórico de lo que se ha dado a entender estos días. Balde no cierra la puerta a un cambio de aires este mismo verano, pero tampoco ha decidido que su etapa en el club esté agotada. Alex Pintanel explicó en RAC1 que el lateral contempla la opción de seguir en el Barça si no recibe ninguna oferta que le seduzca, y que se ve capaz de convencer a Flick de que puede ser importante. Su salida depende tanto de lo que llegue de fuera como de lo que él mismo perciba dentro.

El United y la vía de la cesión

Desde Inglaterra, la prensa británica apunta a que el interés del Manchester United podría materializarse mediante una cesión. Es la única vía que aparece dibujada sobre el papel y tiene su lógica, porque permitiría al futbolista buscar minutos y continuidad sin que el club catalán cerrara la puerta de manera definitiva ni renunciara a un activo formado en La Masia. Pero tampoco esa fórmula se ha concretado en una propuesta que se pueda valorar, y mientras no exista todo queda en el terreno de la posibilidad.

Un carril con más candidatos

El contexto deportivo ayuda a entender por qué el asunto se ha abierto justo ahora. Cancelo firmó el pasado 20 de agosto como agente libre hasta junio de 2029, después de asentarse como titular en el lateral izquierdo durante el curso pasado a las órdenes de Flick. Y en el estreno liguero en el Martínez Valero, con Balde ausente porque, según explicó el técnico, no estaba al cien por cien, fue Xavi Espart quien ocupó el costado izquierdo. Dos nombres, uno consolidado y otro emergente, para una demarcación que hasta hace bien poco tenía dueño indiscutible. Es precisamente ese escenario el que el jugador cree que puede revertir.

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El propio Flick, en cualquier caso, dejó claro que en ningún momento invitó al jugador a marcharse. Se limitó a explicarle cuál era su situación y a valorar las oportunidades que podía tener, en un contexto en el que su agente, Jorge Mendes, se encontraba en Barcelona con el que se reunió el jugador. El club, mientras tanto, sigue exactamente donde estaba: esperando.