Casadó lo vuelve a hacer: ídolo de masas en Plaça Catalunya con el 'fichaje' de Balde

El FC Barcelona celebró por todo lo alto su segunda Liga consecutiva. El conjunto blaugrana hizo historia, se proclamó campeón ganando al Real Madrid en el clásico y los futbolistas festejaron el título en el Boris Club. Antes de llegar a la discoteca de la zona alta de la capital catalana, sin embargo, dos jugadores hicieron un alto en el camino para empezar a convertir una celebración espontánea en el inicio de una tradición.

Si el año pasado el canterano sorprendió a los aficionados culés que abarrotaron Canaletes, este año las obras en La Rambla impidieron que los seguidores culés accedieran a la fuente, por lo que la Plaça Catalunya fue el lugar que acogió la fiesta barcelonista... y, como no podría ser de otra forma, Marc Casadó no se lo perdió.

"¿Dónde nos vemos, culers?", publicó el de Sant Pere de Vilamajor en sus redes sociales. Minutos después, el canterano apareció en Plaça Catalunya para cantar y celebrar la Liga con los miles de aficionados del Barça que salieron a la calle tras la victoria contra el Madrid.

Lo hizo acompañado de otro miembro de la plantilla, Alejandro Balde. "Amb la meva gent", escribió el lateral izquierdo en Instagram para acompañar el vídeo que inmortalizó el momento. Sin ninguna duda, el éxito del proyecto de Hansi Flick en el Spotify Camp Nou no se entendería sin la Masia y todo lo que implica que la base de la plantilla esté formada por canteranos.

En Plaça Catalunya, aún con la camiseta blaugrana puesta, Casadó y Balde entonaron los cánticos habituales en este tipo de celebraciones del Barça. No necesitó un megáfono el centrocampista para liderar el tradicional 'Un dia de partit' y ser, por segundo año consecutivo, el alma de la fiesta.