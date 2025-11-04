Casadó, el primero en volver al Spotify Camp Nou

Las imágenes del nuevo Spotify Camp Nou no pueden ilusionar más al barcelonismo. Los culers sueñan con volver a casa y cada vez que salen fotografías o vídeos nuevos del estadio, parece estar más cerca el regreso.

El primero en 'volver' al estadio de Les Corts ha sido Marc Casadó en un video promocional para anunciar su fichaje por la agencia de representación Polaris Sports, dirigida por el superagente Jorge Mendes.

El centrocampista blaugrana lo ha anunciado en sus redes sociales y en las de la empresa con un emotivo video en el Spotify Camp Nou. En él se lo puede ver con dos camisetas del Barça: la actual con su dorsal 17 y una retro de la marca Meyba.

Todo acompañado de un emotivo mensaje demostrando el barcelonismo del jugador: "No todos los sueños se cumplen, pero hay quien vive en ellos. Marc es más de un jugador, juega con el corazón de un culer de toda la vida", dice en el vídeo la voz en off.

Además, el video se acompaña con imágenes de Casadó en sus etapas formativas en La Masia y su famosa celebración de La Liga en Canaletes con todos los aficionados blaugranas. El centrocampista es uno más y otro que tiene muchas ganas de regresar al Camp Nou.

Los blaugranas no tienen fecha oficial para volver, pero todo parece indicar que será en uno de los dos siguientes duelos en casa: Athletic Club o Alavés. Aunque sí que es oficial cuando los futbolistas y algunos espectadores volverán a pisar el césped.

Será el próximo viernes 7 de noviembre, cuando los de Hansi Flick harán un entrenamiento a puertas abiertas en el feudo culer, que servirá como prueba para los futuros encuentros.

El ritmo de venta de las entradas para poder presenciar el entrenamiento del FC Barcelona va camino de colgar el cartel de 'sold out'. Son ya 18.000 entradas vendidas, a las 20 horas de este lunes, de las 23.000 que se han puesto a disposición de los socios y aficionados blaugranas.