FC BARCELONA

Casadó es víctima de la competencia

Hansi Flick y el Barça están contentos con el rendimiento y la entrega de Marc, pero no se cierran a ninguna opción el próximo verano

Atlético de Madrid - FC Barcelona: La tarjeta amarilla a Marc Casadó / RFEF

Alfredo Martínez

Alfredo Martínez

El Barcelona está más que satisfecho con el comportamiento y la actitud de Marc Casadó desde que el canterano subió al primer equipo y ya en la época de Xavi se mostró muy paciente hasta que pudo debutar.

Con Hansi Flick ha vivido en una montaña rusa de emociones. Fue intocable durante muchos meses de la primera temporada, hasta la recuperación de De Jong, y luego tuvo que vivir la suplencia durante muchos partidos.

En el club piensan que Marc Casadó es víctima de la competencia. Es muy difícil jugar en su demarcación por el enorme nivel del medio campo del Barcelona.

Nada que reprocharle. Flick incluso le pone de ejemplo por su actitud y porque es un jugador que suma siempre. Cuando le toca aportar trata de dar el máximo y hace grupo en el vestuario.

El jugador quiere seguir, pero el club ante tanta competencia estudiaría alguna oferta que, a buen seguro, llegará este verano, si está a la altura de lo que vale el jugador.

No es intocable y el propio Casadó podría estudiar este verano alguna alternativa. Es víctima de la enorme competencia creen en el seno del club.

Hay un hecho incuestionables y es que, más allá de que técnico y club valoren al canterano, Casadó ha pagado los platos rotos siempre en partidos fuera de casa que se le han complicado al equipo y parece que es al primero que mira Flick cuando las cosas van mal dadas. Da la sensación de que para Flick únicamente es plenamente fiable en los encuentros de casa y con todo a favor.

