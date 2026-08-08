¡Casadó, con pie y medio en Arabia, no viaja a Udine!

Horas muy movidas en la 'operación salida' del FC Barcelona. La dirección deportiva liderada por Deco ha puesto la directa para encontrar equipo a los futbolistas que no eran prioritarios para Hansi Flick. Este mismo sábado debería oficializarse la cesión de Ronald Araujo al Liverpool FC y el futuro de Marc Casadó está más lejos que nunca del conjunto blaugrana después de que el club haya decidido que no viaje a Udine para disputar el triangular de esta noche contra el Udinese y el Nottingham Forest.

El canterano ha acudido a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, pero se ha marchado de las instalaciones azulgranas antes de que la expedición culé partiera hacia tierras italianas. En SPORT ya hemos ido explicando en las últimas semanas que el Barça quiere traspasar al centrocampista y obtener una buena cantidad de dinero.

En estos momentos, el futuro de Casadó apunta a Arabia Saudí. Al-Hilal y Al-Ahli están interesados en el futbolista y podrían entrar en una puja, algo que acabaría beneficiando al Barça. El club catalán busca una venta de 40 millones de euros por el futbolista y está convencido de que lo puede conseguir antes de que finalice el mercado de fichajes.

Marc Casadó: "Me ilusiona tener una carrera de muchos años en el Barça" / Marc Rollan

En un primer momento, el canterano era reticente a irse al fútbol árabe con solo 22 años. Se veía capacitado perfectamente para luchar por un sitio en el Barça o en otro equipo del primer nivel europeo. En los últimos días, sin embargo, ha cambiado de opinión al considerar, más allá de la gran oferta económica, que tiene todo el tiempo del mundo para regresar al fútbol continental. La idea es que acabe firmando un contrato de dos-tres temporadas.

Hansi Flick ha sido muy sincero en todo momento con Marc Casadó y la más que posible llegada de Rodri aún provocará que los minutos en la sala de máquinas del Barça sean más caros. El canterano siempre ha priorizado seguir en el Spotify Camp Nou, pero a su edad necesita tener una continuidad que en el club de su vida no podría tener.