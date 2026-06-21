Casadó sigue deshojando la margarita

Muy a pesar suyo, Marc Casadó tiene decidido dejar el Barça, el club de su vida, este verano. El catalán es más culé que el palo de la bandera, pero quiere jugar. Tiene solo 22 años y quiere tener minutos. Tras una conversación con Hansi Flick cuando acabó la competición, decidió salir, pues supo que el próximo curso posiblemente iba a jugar menos que en este último, en el que ha disputado un total de 1.397 minutos. Tiene mucha competencia en su posición con Bernal, Frenkie de Jong, Pedri y Gavi.

Y una vez tomada la decisión de salir, el de Sant Pere de Vilamajor dio órdenes a su agente, Jorge Mendes, para que escuchase ofertas. Y en eso está. Sabiendo que la intención del Barça no es otra que la de aceptar un traspaso por una cantidad que rondaría los 20 millones de euros y que al club azulgrana le gustaría que la operación se cerrase antes del 30 de junio por el beneficio que representaría para la entidad, pues siendo un jugador formado en la cantera, todo el dinero del traspaso pasa a ser beneficio.

La intención del Barça es un deseo, pero en ningún caso una exigencia. Casadó lo sabe y por ello está estudiando detenidamente las ofertas que han llegado hasta su representante. No quiere precipitarse y sí elegir el mejor destino. Por ejemplo, le llegó una propuesta del fútbol turco que ya descartó. Su deseo es seguir jugando en Europa, aunque no descarta fichar por el Al Hilal de Arabia Saudí, pues su juventud le permitiría volver a Europa en un futuro con muchos años todavía de buen fútbol. La propuesta del Al Hilal existe, con Mendes en contacto con el club saudí también por el traspaso de Joao Cancelo al Barça.

Marc Casadó, centrocampista del FC Barcelona, junto a Hansi Flick / SPORT

De Europa y de LaLiga también tiene ofertas el centrocampista catalán. Su nombre se relacionó con el Monaco, aunque esta opción parece que ha ido perdiendo fuerza y estaría descartada en estos momentos. En Inglaterra, también hay equipos que tienen al de Sant Pere de Vilamajor en su agenda, habiendo surgido en los últimos días el interés del Manchester United que entrena Michael Carrick. No hay nada serio, de momento.

Y son varios equipos de LaLiga los que se han puesto en contacto con Mendes para conocer la situación de Casadó. Un destino que seduce al catalán es el Atlético de Madrid, club en el que gusta a Mateu Alemany sabiendo que el jugador puede encajar en el esquema de Diego Pablo Simeone. También ha habido interés del Betis de Manuel Pellegrini, equipo que busca refuerzos importantes en una temporada en la que jugará la Champions. Y otro equipo que jugará en Europa, la Real Sociedad, se ha acercado también hasta el agente del futbolista. Eso sí, los 20 millones que pide el Barça por Casadó pueden ser un obstáculo para alguno de estos equipos del campeonato español.

Casadó ha jugado dos temporadas en el primer equipo azulgrana, ambas a las órdenes de Hansi Flick, disputando un total de 75 partidos y marcando un gol. Lo logró la pasada temporada en un partido de Liga jugado contra la Real Sociedad en el Olímpic Lluís Companys.