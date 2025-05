Casadó renovará hasta 2030

Marc Casadó ha sido muy feliz en este tramo final de temporada porque el Barça, el club de su vida, ha sido campeón de Liga, un título que ha celebrado a lo grande. Sin embargo, a nivel deportivo no ha tenido el protagonismo que sí tuvo en la primera mitad de la temporada. Su último encuentro lo jugó el 16 de marzo ante el Atlético en el Metropolitano, donde sufrió una fea entrada de Griezmann y acabó lesionado. Las pruebas confirmaron una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer.

El futbolista se centró en recuperarse al cien por cien para llegar a la eliminatoria de semifinales de Champions y al clásico de Liga de la segunda vuelta que se disputó en el Estadi Olímpic. Fue precisamente antes de recibir al Real Madrid cuando recibió el alta médica. Hansi Flick tuvo que calmar al jugador, que se moría de ganas de estar ya disponible para la vuelta ante el Inter en Milán. Finalmente regresó a la lista el fin de semana para vivir desde el banquillo el partido que permitió al Barça distanciarse de los blancos en la lucha por la Liga.

Casadó, durante un entrenamiento en la Ciutat Esportiva / FCB

Tras ganar a los de Ancelotti, quedaban tres partidos oficiales para acabar la temporada, pero el técnico alemán no le ha dado ni un solo minuto. Ni siquiera en las dos últimas jornadas ante el Villarreal y el Athletic, con nada en juego. Flick ha optado por un doble pivote formado por Gavi y Pedri en ambos encuentros y tampoco ha sido una de las cinco sustituciones posibles.

No ha sido en ningún caso falta de confianza en el jugador, sino todo lo contrario. Hansi quiere que Marc arranque la pretemporada en perfectas condiciones y no ha querido arriesgar con el futbolista, que ha entendido la situación perfectamente. No se trataba de una lesión extremadamente grave, pero sí importante, pues sufrió una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha y el plazo de recuperación fue entonces de dos meses.

Confianza total de Hansi Flick

Por si quedaba alguna duda de la confianza que tienen Flick y la dirección deportiva, con Deco a la cabeza, en Casadó, el club ya se ha puesto manos a la obra para lograr atar al futbolista más allá de la finalización de su actual contrato. En junio de 2024, no hace ni un año, se pactó una renovación que acaba en 2028, pero ya ha habido negociaciones para sumar dos años más a la vinculación.

Todas las partes trabajan en la misma dirección y Marc, en ese sentido, está encantado con la propuesta de la entidad, que le situará al mismo nivel que otros futbolistas de su jerarquía en el equipo de Flick. La intención, además, es que el acuerdo no se demore y está previsto que pueda cerrarse antes de que arranque la pretemporada, prevista para el 13 de julio. De hecho, tampoco sería extraño que la renovación quedase resuelta en los próximos días. Esa es la idea de todas las partes. Marc Casadó firmará una ampliación hasta el 30 de junio de 2030.