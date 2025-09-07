Casadó se postula: oportunidad de oro

El parón de selecciones está dejando más de un dolor de cabeza en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Gavi, que ya no viajó con la Selección española por molestias en la rodilla derecha —la misma en la que sufrió la grave lesión de cruzado la pasada temporada— sigue sin estar al cien por cien y a día de hoy está descartado para el regreso liguero frente al Valencia, el sábado 14 en el partido correspondiente a la jornada 4. El centrocampista andaluz ya se perdió el último encuentro de Liga contra el Rayo en Vallecas y el cuerpo técnico no quiere correr riesgos innecesarios con su evolución.

El otro susto llegó desde Países Bajos. Frenkie de Jong abandonó la concentración neerlandesa tras no superar unas molestias musculares en la zona del glúteo. El diagnóstico inicial no es grave, pero sí suficiente para que el centrocampista sea duda para el choque ante los chés. En un escenario donde el Barça necesita sumar de tres en tres tras el empate en Vallecas para no perder la estela del Real Madrid en este arranque, la baja simultánea de dos piezas clave en la medular ha puesto en alerta a Hansi Flick.

Flick lo vio venir

El nombre que más fuerza cobra en este contexto es el de Marc Casadó. El de Sant Pere de Vilamajor, que estuvo en la rampa de salida durante el mercado estival, tiene ahora la ocasión de reivindicarse. En el club no se habría visto con malos ojos aceptar una oferta sobre los 30 millones de euros por él, conscientes de la competencia feroz que tiene en el centro del campo, pero la voluntad del futbolista fue clara desde el primer día: quería quedarse para triunfar en el Barça y Flick le dijo que, pese a la competencia, los quería a todos por si se vivían situaciones de lesiones como la que nos encontramos hoy.

La apuesta de Casadó empieza a encontrar sentido. Hansi Flick ya dejó un mensaje de confianza en la segunda jornada liguera frente al Levante. El técnico alemán le dio la titularidad en el Ciutat de València, aunque las circunstancias del partido le jugaron una mala pasada. Con 2-0 en contra al descanso, Flick movió ficha y recurrió a Gavi para dar otra marcha más al juego junto a Pedri en la base. El Barça remontó (2-3) y la decisión dejó en segundo plano la actuación de Casadó, que en la primera parte no había sido de los peores.

Ahora, el canterano podría tener un escenario ideal para volver a levantar la mano. No sería la primera vez que aprovecha las circunstancias: ya la temporada pasada se ganó la titularidad cuando las lesiones de Frenkie de Jong y Marc Bernal le abrieron hueco durante el primer tramo de curso. Su carácter competitivo, su rigor táctico y la capacidad para equilibrar el centro del campo le convierten en una pieza clave en los planes de Flick hasta su lesión ante el Atlético.

El técnico alemán es consciente de que necesita tener a toda la plantilla activada para momentos como este, y es que el calendario no da respiro. Frenkie y Gavi, sus dos favoritos para acompañar a Pedri, son duda, y Bernal, recién recuperado tras un año en el dique seco, todavía no está para asumir grandes cargas de minutos y la voluntad es que regrese paulatinamente. Con la Champions a la vuelta de la esquina y un calendario apretado, la figura de Casadó cobra todavía más relevancia.