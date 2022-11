Casadó: "De pequeño me fijaba en Xavi; ahora en Busquets, un jugador brutal"

El canterano ha debutado oficialmente este martes con el primer equipo del FC Barcelona "Xavi me ha dicho que defensivamente fuera intenso"

El debutante Marc Casadó aseguró estar "contento" por jugar el primer partido oficial con el FC Barcelona, que este martes ha vencido al Viktoria Plzen en el sexto y último partido de la fase de grupos de la Champions League 2022-23.

Casadó, en declaraciones a Barça TV, ha comentado que "se ha hecho realidad el sueño que tenía desde pequeño. Además, con victoria. No era fácil ganar aquí. Ahora, a seguir".

El centrocampista ha insistido estar "contento" por el debut y que, ahora, de lo que se trata es de "seguir trabajando porque quedan muchas competiciones y hay que ir a por todas".

Cuestionado sobre sus referentes, Casadó no se ha escondido: "De pequeño me fijaba en Xavi, en sus movimientos. Es así. Ahora me fijo en Busquets, en las cosas que hace y cómo las hace porque es un jugador brutal".

De su partido, comentó que se encontró "cómodo" porque "Xavi me dio confianza. Me dijo que defensivamente fuera intenso y estuviera concentrado en lo que me tocaba hacer".