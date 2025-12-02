Casadó: "Lo de Olmo ha sido una putada"

Buenas sensaciones en el que, probablemente, haya sido el mejor partido de la temporada del Barça de Flick. Coincidiendo con la recuperación de piezas clave como Pedri y Raphinha, el cuadro azulgrana rayó a gran nivel en el Spotify Camp Nou ante un rival de entidad que venía de ganar hace unos días a todo un finalista de Champions como el Inter de Milán.

Electricidad, clarividencia. Bien en la presión. En zona mixta hablaron Balde, Raphinha y Casadó. Todos en la misma línea, reconociendo el trabajo y asegurando que es la línea a seguir. "Creo que lo importante es creer en el trabajo. Tenemos que estar preparados por si hay que remontar. Lo estamos trabajando muy bien, este es el espíritu que debemos tener", dijo Raphinha, MVP.

RAPHINHA, CONTENTO

"Son cosas que pueden pasar, encajar un gol. Hay que tener la cabeza buena para remontar. Sabíamos que podía pasar con la temporada pasada y debemos estar listos. Pienso que cuanto más presionamos arriba más cerca de la portería del adversario estamos. Es mucho mejor recuperar balones arriba", añadía el brasileño.

"Me he encontrado bien, estoy buscando mi mejor versión física. He notado el cansancio y he pedido el cambio. No podía más. Pero tenemos jugadores de mucha calidad", comentaba. Por su lado, Balde aseguraba que "Es especial jugar siempre en este estadio. En la liga estamos en buena dinámica. Ellos han marcado el primero, pero me quedo con la actitud del equipo. Es verdad que el partido del Chelsea fue duro pero sabemos que podemos hacer grandes cosas. Hoy tenemos que valorar la defensa".

SOBRE OLMO

Casadó hizo referencia a la lesión en el hombro de Olmo. "Lo de Olmo ha sido una putada, ha chutado y se ha hecho daño en el hombre. No sé qué será, mañana habrá pruebas médicas. "Creo que ellos al principio estaban bien colocados, luego se van abriendo espacios. Pedri lo ve bien, Rapha pega unos desmarques espectaculares".