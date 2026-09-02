Casadó: "No me voy molesto, he hablado con el Barça y todos tenemos cosas a mejorar"

Marc Casadó puso ayer punto y seguido a su etapa en Barcelona. El centrocampista del Barça jugará esta temporada cedido en el Deportivo de La Coruña, una operación que se cerró durante el último día de mercado después de una negociación marcada por la incertidumbre hasta prácticamente el último momento. Antes de poner rumbo a Galicia desde la terminal del aeropuerto de El Prat, el futbolista atendió brevemente a los medios y dejó sus primeras impresiones sobre una nueva etapa en su carrera.

Casadó se mostró ilusionado con el proyecto que le espera en A Coruña y dejó claro que su prioridad ha sido encontrar un destino que le permita recuperar protagonismo sobre el terreno de juego. "Es un muy buen proyecto, tengo muchas ganas de empezar", explicó el canterano blaugrana antes de embarcar.

La decisión supone un cambio importante para un jugador que la pasada temporada tuvo ya poco protagonismo con el primer equipo del Barça, pero que este curso partía con una competencia muy elevada en el centro del campo: "Dejar de jugar en el Barça siempre es complicado", reconoció Casadó, consciente de lo que implica abandonar temporalmente el club en el que se formó y del que siempre ha mostrado un fuerte sentimiento.

Operación relámpago

La operación se ha producido después de un último día de mercado especialmente intenso. SPORT avanzó en exclusiva la ofensiva del Deportivo por el centrocampista y, posteriormente, pudo confirmar que el futbolista había dado el visto bueno definitivo al proyecto blanquiazul. El conjunto gallego terminó imponiéndose a otras alternativas que habían ganado fuerza durante las últimas horas, entre ellas la vía turca, que llegó a plantear una salida mediante traspaso.

El Barça, por su parte, había estudiado diferentes escenarios para Casadó durante todo el verano. El centrocampista era uno de los jugadores con más mercado de la plantilla y habían aparecido propuestas de Inglaterra, Turquía y Arabia Saudí, además del interés del RB Leipzig, una opción que terminó descartada.

Finalmente, Casadó ha priorizado el proyecto deportivo del Deportivo y la posibilidad de disponer de minutos y responsabilidad en A Coruña. La fórmula elegida es una cesión, por lo que el futbolista seguirá vinculado al Barça y regresará al club al término de la temporada.

Antes de marcharse, además, Casadó dejó un mensaje de conciliación al ser preguntado por su relación con el Barça y las conversaciones mantenidas para decidir su futuro: "No me voy molesto. He hablado con el club y todos tenemos cosas a mejorar", apuntó.

Ahora comienza una nueva etapa para el centrocampista de Sant Pere de Vilamajor. Casadó pone rumbo a A Coruña con el objetivo de volver a sentirse importante y acumular los minutos que no tenía garantizados en Barcelona, mientras el Barça seguirá de cerca su evolución durante una temporada que puede resultar determinante para su futuro como blaugrana.