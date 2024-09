Casadó, el Kimmich de Flick: "Si el míster también lo dice, será verdad"

Está claro que Marc Casadó está cumpliendo el sueño de cualquier niño de La Masia, llegar al primer equipo del Barça y ser aclamado por tu afición, está vez, en Montjuïc tras la victoria del equipo ante el Valladolid. El canterano concedió una entrevista para TV3, donde destacó el papel de Hansi Flick en el equipo, sus comparaciones con Kimmich y el buen inicio liguero de los azulgranas.

"Cuando empiezas un proyecto nuevo, los resultados son importantes, para coger ritmo y confianza desde el primer día”, afirmó Casadó, destacando el buen jueguo del equipo. “Sumar cuatro de cuatro es importante, así es como pueden llegar los títulos”, declaró, sin entrar en comparaciones con el club blanco, el máximo rival para LaLiga: “El Madrid tiene una gran plantilla, nosotros también y estamos haciendo las cosas bien”, sentenció.

La nueva era con Flick

Casadó se mostró contento con el desempeño del nuevo entrenador azulgrana, el técnico Hansi Flick. "Sentimos mucho su confianza, es un técnico muy próximo, mucho de hablar con los jugadores”, explicó sobre el alemán. El mediocentro notó la confianza de Flick con su juego y con el rol de los canteranos del Barça. "Todos los jugadores sentimos su confianza, dialoga mucho y nos hace sentir próximos”, reafirmó el ya jugador del primer equipo con el dorsal 17 desde esta temporada.

Las comparaciones con Kimmich

"Yo jugaba de 'seis' y la temporada pasada empecé a jugar de lateral, como él, y ya me quedó. Me dicen que me parezco y la broma ha ido a más", declaró Casadó, tomándose con humor las comparaciones con Kimmich, futbolista del Bayern de Múnich. "Balde, en pretemporada, escribió dos comentarios sobre esto y la gente comenzó con la broma".

Hansi Flick coincidió con Kimmich en su etapa en el Allianz Arena, y Casadó dice que su parecido, "si el míster también lo dice, será verdad". Barça y Bayern se verán las caras en Champions League y el azulgrana tiene claro que no le dirá nada sobre sus comparaciones a Kimmich: "Ahora podré saludarle en Múnich. ¡Ah, no!, que jugamos en casa con el Bayern. ¿Si le diré algo del parecido? No, no”.

Si el presente de Casadó es Hansi Flick, el pasado fue Xavi Hernández, ya que lo vio como uno de sus referentes cuando estaba en las categorías inferiores. “Mi referencia siempre fue Xavi y cuando comencé a jugar de ‘seis’ ya siempre me fijé en Sergio Busquets”, apuntó el centrocampista azulgrana, que a sus 20 años, está cumpliendo un sueño y con nota, tras una gran pretemporada y una buena puesta en escena en Mestalla en la primera jornada de Liga.